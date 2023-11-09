«95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют его. На ### УЕФА!» Фанаты «Баварии» показали баннер против реформ ЛЧ

Болельщики «Баварии» протестуют против реформ в Лиге чемпионов.

Сегодня мюнхенская команда играет с « » в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ (1:0, второй тайм).

Во время игры фанаты «Баварии» растянули баннер с таким текстом: «95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют футбол. Остановите реформы чемпионов и плутократическую ECA (Ассоциацию европейских клубов – Sports.ru). На ### (к черту) УЕФА!».

Фото: https://twitter.com/iMiaSanMia/

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