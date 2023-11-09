«95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют его. На ### УЕФА!» Фанаты «Баварии» показали баннер против реформ ЛЧ
Болельщики «Баварии» протестуют против реформ в Лиге чемпионов.
Сегодня мюнхенская команда играет с «Галатасараем» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ (1:0, второй тайм).
Во время игры фанаты «Баварии» растянули баннер с таким текстом: «95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют футбол. Остановите реформы Лиги чемпионов и плутократическую ECA (Ассоциацию европейских клубов – Sports.ru). На ### (к черту) УЕФА!».
Фото: https://twitter.com/iMiaSanMia/
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
УЕФА - мафия, это знают по всей Европе, просто надо начать с этой мафией бороться, как в свое время убирали Платене.
-Мы проиграли, это плохо или норм, мы вылетели?
-Не знаю)
И дамам будет приятно и всей либеральной общественности - они впереди !
Все у нас крадут !
Они от неё отказались, а теперь такие возмущаются, что Царь в лице УЕФА ненастоящий.