«95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют его. На ### УЕФА!» Фанаты «Баварии» показали баннер против реформ ЛЧ

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Ассоциация европейских клубов брань контент Футбол

Болельщики «Баварии» протестуют против реформ в Лиге чемпионов.

Сегодня мюнхенская команда играет с «Галатасараем» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ (1:0, второй тайм). 

Во время игры фанаты «Баварии» растянули баннер с таким текстом: «95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют футбол. Остановите реформы Лиги чемпионов и плутократическую ECA (Ассоциацию европейских клубов – Sports.ru). На ### (к черту) УЕФА!».

Фото: https://twitter.com/iMiaSanMia/

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22 комментария

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Asl Ali
Отрадно ,что болельщики по всему миру не молчат . То что происходит в футболе в последние годы это дичь полнейшая . все эти расширения и попытки выжать бабки из любой дырки ни к чему хорошему не приведут
+38
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+37
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Alex1104
Полностью поддерживаю! Все "реформы" только ради выжимания бабла. Смысл еврокубков теряется
+22
-1
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Дмитрий Агалаков
Респект немецким фанам, выступающим против рвачей из УЕФА. Вчера ярко болельщики Боруссии выступили, сегодня достойный перформанс сотворили мюнхенцы.
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Кан и Баллак сидят в баре
Справедливости ради, кто-нибудь с первого раза понял, как будет работать Лига чемпионов по швейцарскому формату? Ладно еще я, но плюс к тому еще даже многие игроки высказывались, что в придачу не понимают суть и формат Лиги Наций.
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a2wai
Ну и в чем они не правы. Эти ненужные эксперменты не нужны, они лишь дают бабки УЕФА, а не делают футбол лучше.

УЕФА - мафия, это знают по всей Европе, просто надо начать с этой мафией бороться, как в свое время убирали Платене.
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Антон Киселёв
Ответ Asl Ali
Отрадно ,что болельщики по всему миру не молчат . То что происходит в футболе в последние годы это дичь полнейшая . все эти расширения и попытки выжать бабки из любой дырки ни к чему хорошему не приведут
Все эти акции тоже ни к чему не приведут) возможно, тотальный бойкот матчей и потеря доходов заставили бы УЕФА пойти на диалог, а так зачем отказываться от своих идей, билеты проданы и их всё устраивает
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Ненавидящий2.0
Согласен с ними. Эти реформы выгодны тем, кто смотрит матчи исключительно по ТВ, для тех же, кто посещает матчи сильно взлетит ценник на билеты в плане логистики, по тому как по такой системе ты не знаешь кто твой следующий соперник пока не все сыграли свои матчи. Планирование в долгосрочной перспективе при такой системе просто невозможно
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Andrey Andreev
Ответ Дмитрий Крутенко
Так надо было соглашаться с Суперлигой и клубы сами бы выбирали правила по которым играли бы и сами бы делили бабки. Они от неё отказались, а теперь такие возмущаются, что Царь в лице УЕФА ненастоящий.
Так они выступают как раз против реформ Лиги Чемпионов, приближающих ее к формату Суперлиги
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Кан и Баллак сидят в баре
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это называлось ранее олимпийской системой ) я не вижу ничо плохого в системе с двойным выбыванием((потому что по КС начала нулевых с ней хорошо знаком 😁), только в её реализации
Ну я просто представил ситуацию... Команда проиграла и вот такой диалог:
-Мы проиграли, это плохо или норм, мы вылетели?
-Не знаю)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Справедливости ради, кто-нибудь с первого раза понял, как будет работать Лига чемпионов по швейцарскому формату? Ладно еще я, но плюс к тому еще даже многие игроки высказывались, что в придачу не понимают суть и формат Лиги Наций.
Примерно, как три раза проиграли и получили матч МЮ - Барселона, это выгодно для всех 🤩
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ТвояМамка
Валера: Согласен полностью!
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OldRedWhite
Ответ Asl Ali
Отрадно ,что болельщики по всему миру не молчат . То что происходит в футболе в последние годы это дичь полнейшая . все эти расширения и попытки выжать бабки из любой дырки ни к чему хорошему не приведут
На женском футболе пусть тренируются )
И дамам будет приятно и всей либеральной общественности - они впереди !
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Кан и Баллак сидят в баре
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Примерно, как три раза проиграли и получили матч МЮ - Барселона, это выгодно для всех 🤩
ни### не понятно,но очень интересно))) это я еще даже не пытался вникать в формат кубка России, когда слово Кубок само собой подразумевает формат матч-вылет)
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Vinnipukh Vinni
Ответ a2wai
Ну и в чем они не правы. Эти ненужные эксперменты не нужны, они лишь дают бабки УЕФА, а не делают футбол лучше. УЕФА - мафия, это знают по всей Европе, просто надо начать с этой мафией бороться, как в свое время убирали Платене.
Вообще-то они дают бабки клубам. Учитывая, как сейчас деньгами швыряются саудиты, деньги европейским клубам не помешают.
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OldRedWhite
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
ни### не понятно,но очень интересно))) это я еще даже не пытался вникать в формат кубка России, когда слово Кубок само собой подразумевает формат матч-вылет)
Так они своего ничего не могут придумать !
Все у нас крадут !
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Vinnipukh Vinni
Ответ Alex1104
Полностью поддерживаю! Все "реформы" только ради выжимания бабла. Смысл еврокубков теряется
А в чём смысл еврокубков?
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And-Rover
Клубы жалуются что много матчей, но голосуют за реформу в ЛЧ, которая добавит ещё больше матчей. Прекрасно. Логично.
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«95% – фанаты, которые любят футбол, 5% – идиоты, которые эксплуатируют Барселону. Остановите реформы Хави и плутократическую Лапорту. На ### (к черту) УЕФА!».
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Дмитрий Крутенко
Так надо было соглашаться с Суперлигой и клубы сами бы выбирали правила по которым играли бы и сами бы делили бабки.
Они от неё отказались, а теперь такие возмущаются, что Царь в лице УЕФА ненастоящий.
+3
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