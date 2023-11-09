У Кейна 26 (19+7) очков в 15 матчах за «Баварию». Харри сделал дубль в матче с «Галатасараем»

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн оформил дубль в ворота «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа форвард «Баварии» отметился дублем в концовке, поразив ворота «Галатасарая» на 80-й и 86-й минутах. Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1.

Кейн провел 15-й матч в составе «Баварии». На его счету 19 голов и 7 ассистов во всех турнирах.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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60 комментариев

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buryat
Ответ GoRoger
Однозначно. Прокачался до очень высокого уровня. Если Бавария действительно сыгралась и их обойдут травмы ключевых игроков, то могут замахнуться и на требл - а это уже будет означать с вероятностью 90%, что Кейн возьмет зм (+ еще высока вероятность, что он себя ярко проявит на евро24)
Требл сломал Саарбрюккен)
+56
-1
+55
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МБ14
Лучший в мире, на сегодняшний день!
+49
-2
+47
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Отец Абду
Молодец, летом чуть не перешёл в МЮ... Правильный выбор в нужный момент:)
+25
-1
+24
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заратустра-будрайтис
Кейн элегантен, как завсегдатай лондонского клуба джентльменов девятнадцатого века и опасен, как обитатель лондонской же подворотни того же времени
+17
0
+17
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vincere
Стоило ли 13 лет в бесхребетнике-бестрофейнике сидеть...
+17
-1
+16
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Вальдано
Харри - топ!. Он умеет всё. И в подыгрыше очень хорош. И не болтлив, и не заносчив. 👍
+15
0
+15
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slatar99
Топ 5 игроков в мире уже несколько сезонов - все кто матчи Ттх смотрел, это знает)) И наконец-то выстрадал трансфер в топ-клуб

После эпохи Роналду и Месси на ближайшие несколько сезонов лучший атакующий игрок Европы!

Золотой мяч 2024 этому господину!

Харри Кейн ❤️
+13
0
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jdrk
Раньше надо было уходить из ТТХ! Топовый нап!
+10
0
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Overkiller
Сколько же он бы забил/ассистировал/сколько всего выиграл если бы всю карьеру в Тотеме не проторчал...
+9
0
+9
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VERBLYUD
На ЗМ-2024 буду болеть за этого топа!
+8
-1
+7
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BBshkin
Даж любопытно, он игрок одного сезона в Баварии?)
+8
-1
+7
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Rio de Janeiro
Уже 3 месяц ураган проходит по футбольной Германии
+7
-1
+6
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pashka_86
Я знал что Кейн великолепен но я не ожидал что он так сразу начнет разрывать все и вся 💪🏻
Очень хочется чтобы он так и продолжил и взял золотой мяч
+5
0
+5
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Михаил Дьяконов
Даже страшно представить, сколько забивал бы Кейн, будь он в Баварии Гвардиолы, Хайнкеса, Флика
+5
0
+5
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GoRoger
Ответ МБ14
Лучший в мире, на сегодняшний день!
Однозначно. Прокачался до очень высокого уровня. Если Бавария действительно сыгралась и их обойдут травмы ключевых игроков, то могут замахнуться и на требл - а это уже будет означать с вероятностью 90%, что Кейн возьмет зм (+ еще высока вероятность, что он себя ярко проявит на евро24)
+9
-5
+4
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Velirpa
Ответ МБ14
Лучший в мире, на сегодняшний день!
Бавария натянула Леви, пока что Кецн отрабатывает каждую дойчемарку.
+5
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Александр Калачев
Ответ Бронислав Каминский
Одного уровня.У Кейна разве что креатива побольше
Не знаю в чем у них один уровень, если Кейн буквально во всем лучше, особенно в подыгрыше
+5
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John Johnson
Как сказал комментатор, а представьте если бы этот парень играл за Баварию сезонов пять
+3
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Кан и Баллак сидят в баре
Бавария опять скупила всю бундеслигу и пожинает плоды... ой...
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grin478
Сначала золотую бутсу забрать, а дальше, как пойдёт с трофеями🤗
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VERBLYUD
Ответ VuNePonimaete
По хорошему, этот товарищ должен котироваться минимум 2м фаворитом на текущий ЗМ. Такую стату даже Холланд не факт, что оформил бы в Баварии. Будет интересно их противостояние с Джудом за эту награду
Джуда пиарят только фанаты Реала. Он сейчас даже в топ-5 не входит.
+3
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Тимур Галимзянов
Очень интересно, что Кейн пришел в Баварию и вышел на небывалую для себя результативность, а Левандовски уйдя из Баварии сильно просел. Так может всё это время Кейн был не хуже Левы в индивидуальном плане?
+4
-2
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Ярик01
Ответ Тимур Галимзянов
Очень интересно, что Кейн пришел в Баварию и вышел на небывалую для себя результативность, а Левандовски уйдя из Баварии сильно просел. Так может всё это время Кейн был не хуже Левы в индивидуальном плане?
Лёве уже 35 лет. Странно его сравнивать с 30 летним
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Александр Калачев
Не знаю в чем у них один уровень, если Кейн буквально во всем лучше, особенно в подыгрыше
В результативности,не? ))Конечно,в 35 Лёва походу все,но пару сезонов назад он претендентом на ЗМ был и так же разрывал Бундеслигу голами,побив рекорд Мюллера.Если бы не травма в том сезоне,то он бы забил в Бундесе больше,чем 41 мяч
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S H A R K
Ответ Отец Абду
Молодец, летом чуть не перешёл в МЮ... Правильный выбор в нужный момент:)
Ему надо было в своё время в Сити перейти. Возможно уже и ЗМ был...
+3
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