У Кейна 26 (19+7) очков в 15 матчах за «Баварию». Харри сделал дубль в матче с «Галатасараем»

Харри Кейн оформил дубль в ворота «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа форвард «Баварии» отметился дублем в концовке, поразив ворота « » на 80-й и 86-й минутах. Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1.

провел 15-й матч в составе «Баварии». На его счету 19 голов и 7 ассистов во всех турнирах.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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