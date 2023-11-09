У Кейна 26 (19+7) очков в 15 матчах за «Баварию». Харри сделал дубль в матче с «Галатасараем»
Харри Кейн оформил дубль в ворота «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов.
В матче 4-го тура группового этапа форвард «Баварии» отметился дублем в концовке, поразив ворота «Галатасарая» на 80-й и 86-й минутах. Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1.
Кейн провел 15-й матч в составе «Баварии». На его счету 19 голов и 7 ассистов во всех турнирах.
Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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После эпохи Роналду и Месси на ближайшие несколько сезонов лучший атакующий игрок Европы!
Золотой мяч 2024 этому господину!
Харри Кейн ❤️
Очень хочется чтобы он так и продолжил и взял золотой мяч