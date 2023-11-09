«МЮ» проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет. Тогда вылетели из высшего дивизиона

«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 матчей в сезоне.

В 4-м туре группового этапа « » на выезде уступил « » (3:4), потерпев 9-е поражение с начала сезона.

Последний раз «МЮ» показал подобный результат в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела из АПЛ.

«МЮ» идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 3 очка. В АПЛ команда под руководством Эрика тен занимает 8-е место.

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