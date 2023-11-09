«МЮ» проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет. Тогда вылетели из высшего дивизиона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 матчей в сезоне.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» на выезде уступил «Копенгагену» (3:4), потерпев 9-е поражение с начала сезона.

Последний раз «МЮ» показал подобный результат в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела из АПЛ.

«МЮ» идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 3 очка. В АПЛ команда под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место.

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37 комментариев

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Дядя ТУРА
дайте тренеру поработать и трансферы из Аякса
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Today I feel Qatari
Если честно Юнайтед все 17 матчей сезона сыграл паршиво и заслужил поражение в каждом. Просто 8 раз удалось отскочить шальными ударами на последних минутах, а 9 раз не свезло вот. 7хаг аут, а то и правда вылетим. Отскоки на последних минутах не могут быть бесконечными
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Arthur Jacob
Не мешайте ЭТХ «СТРОИТЬ КОМАНДУ»
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_Beast_
Дайте Хагу еще поработать 🫢
Будут новые рекорды
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corazón blanco
Тен Хаг решил переписать все антирекорды в Юнайтед на свой счет и при том, что у него процент побед за последние 10 лет больше, чем у остальных предшественников сэра Алекса, вот, где парадокс.
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фк кабинет
Понятно,что МЮ вылетает с этой ЛЧ и не попадает на следующий сезон.Качайте гения Тен Хага)))
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Buharoid
Голландский гений уничтожает футбол.
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать, все у него получается
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King_X
Ну и как после этого не отстранить Марсиаля?? (с) ЭТХ
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Гномович!
Эффект прессинг машины
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xjsxfkpft8
да вы уже надоели, дайте семь хаг время и еще 600млн
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Stewart D.
почему бы и нет
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Bill Zapulil
Все ясно! Эрик Тен Куман!
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Владислав Горшенин
Ответ Извилина Заремы
Очередной рекорд гения!
Это новый Фергюсон , не мешайте ему работать !
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GuruFutbola
Ответ Someone from Internet
уже отпустило после вчерашнего поражения?)
И не напрягало, все лакшари, 1/8 в кармане
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Лидия Соболева
Тен Шлак нацелен на Лигу Конференций
Там их Бочка Топола еще разгромит и поставит жирную точку
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Андрей
Ответ JuVero
боюсь, что АПЛ не существовало в 70-е, и МЮ не мог из нее точно вылететь)
из высшего дизивиона*
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GuruFutbola
7хаг может попытаться замахнуться на чемпионшип)
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Андрей
верните Рангника
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Diana Petrova
Года идут-Манчестер Юнайтед опять е ББББ у т
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yaroslav prihodko
Ееее новые рекорды! Ждем новых

А 4 пенки в 4 турах было ли такое? Тут тоже пахнет рекордом, если что и в 5 получим, надо для рекорда, значит сделаем.

Пишу в состоянии полного звездеца будучи болельщиком МЮ
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лицемерный гнус
В теории, чемпион Дании и должен был выигрывать у середняка АПЛ.
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Кан и Баллак сидят в баре
и тут Грэм Поттер такой: "Что этот лысый себе позволяет!!! Я свободен чуть что,вызов принят,если в сборную не поставят!")
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JuVero
боюсь, что АПЛ не существовало в 70-е, и МЮ не мог из нее точно вылететь)
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Groznyi2024
Виноват Роналду
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