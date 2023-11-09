«МЮ» проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет. Тогда вылетели из высшего дивизиона
«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 матчей в сезоне.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» на выезде уступил «Копенгагену» (3:4), потерпев 9-е поражение с начала сезона.
Последний раз «МЮ» показал подобный результат в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела из АПЛ.
«МЮ» идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 3 очка. В АПЛ команда под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место.
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Будут новые рекорды
Там их Бочка Топола еще разгромит и поставит жирную точку
А 4 пенки в 4 турах было ли такое? Тут тоже пахнет рекордом, если что и в 5 получим, надо для рекорда, значит сделаем.
Пишу в состоянии полного звездеца будучи болельщиком МЮ