Анчелотти о критике: «Не ощущаю ее, мне комфортно в «Реале». Клуб и болельщики меня любят, я это ценю»
Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.
«Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь «Сантьяго Бернабеу», клуб показывает мне свою любовь каждый день.
Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно», – сказал главный тренер «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Держи свой приз!
Особенно про траты денег позабавило от фана Сити 😂