Анчелотти о критике: «Не ощущаю ее, мне комфортно в «Реале». Клуб и болельщики меня любят, я это ценю»

Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

«Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь « », клуб показывает мне свою любовь каждый день.

Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!