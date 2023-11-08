Анчелотти о критике: «Не ощущаю ее, мне комфортно в «Реале». Клуб и болельщики меня любят, я это ценю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Футбол

Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

«Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь «Сантьяго Бернабеу», клуб показывает мне свою любовь каждый день.

Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно», – сказал главный тренер «Реала».

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10 комментариев

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Виталий Ан
Анчелотти не возможно ненавидеть. Даже если уволят, все будут в отличных отношениях с ним. Чистый добряк). Иногда такой тренер необходим командам, когда все идет не так.
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Shumi-jr
Ответ Виталий Ан
Анчелотти не возможно ненавидеть. Даже если уволят, все будут в отличных отношениях с ним. Чистый добряк). Иногда такой тренер необходим командам, когда все идет не так.
Предлагаешь МЮ присмотреться ?
+3
-1
+2
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Savarona25
Сейчас пока есть нерешенные проблемы с составом нужен именно такой тренер как Анчелотти - заслуженный, авторитетный и при этом миротворец для раздевалки. Возможный вариант для будущей замены - Алонсо, но я бы дал ему время лучше проявить себя и набраться опыта.
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Алексей Ненахов
Ответ Shumi-jr
Предлагаешь МЮ присмотреться ?
Зачем ему средняк из Апл ?
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Mykytka
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Конечно ему комфортно в Реале. Для него создали все условия: куча нужных игроков, лояльность судей, поддержка обиженных групп благодаря Винисиусу, возможность тратить несоизмеримо больше денег на трансферы, чем все клубы Ла Лиги вместе взятые.
За сегодня есть самый глупый комментарий.
Держи свой приз!

Особенно про траты денег позабавило от фана Сити 😂
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