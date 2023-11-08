Аршавину неинтересна сборная России: «Матчи не несут спортивного значения. Игроков знаю и по РПЛ»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин заявил об отсутствии интереса к играм сборной России.

– Перед матчем с Камеруном вы сказали, что не будете смотреть матч сборной России, потому что у вас был запланирован хоккей.

– Но внезапно хоккей оказался на час раньше. В месте, где я был, футбол шел. Эпизоды я улавливал, но полного впечатления от матча нет.

Но в моментах, которые видел, особенно в первом тайме, наши нормально играли. С Кенией не смотрел.

– Сборная России неинтересна?

– Нет. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.

– Есть тезис, что сборная России проводит такие матчи, чтобы показать требования, познакомить молодых игроков с командой.

– Когда будущее наступит – игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Базу толкнул Андрейка
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
РПЛ по сути тоже лишена смысла спортивного - стоимость Зенита превосходит конкурентов кратно, а места ниже ничего не дают.
Да и первое место толком ничего не даёт.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастье жить
когда будущее наступит
//

тонко Андрей Сергеич об уходе одного персонажа из настоящего, чивоуштам

бгг
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Leon Petov
Как это не несут? неужели не понимает значимость спаррингов с сильнейшими в мире папуасами?
Щаз налетят "ветераны" с депутутами петь про "за маму, за папу, за дядю Вову, флаг, гимн и свободу вы, товарисч (например) Головин обязаны умирать на поле с очередными Занзибарами". А сказанное то по сути давно очевидно любому здравомыслящему человеку
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Андрюха всегда говорил то, что есть в реале и о чем думают, но не говорят многие... Игорек Денисов тот вообще конкретен.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна Навская
Красавчик , не зассал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Аршавин опять выдал базу,печально конечно что его заклевали за фразу про ожидания,хотя в ней ничего такого нет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну, т.е., раньше, чем о 30-м годе он не думает.
30-32, где-то так.
тоже так думаю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Как это не несут? неужели не понимает значимость спаррингов с сильнейшими в мире папуасами?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Честно говоря, тоже в голову даже не приходило смотреть не то что эти матчи, а даже обзоры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima67
Аршавин - кладезь оптимизма!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Roman
Базу толкнул Андрейка
-Игроков знаю и по РПЛ.
-Я добрую треть имен из заявки сборной вообще впервые слышу. Кто все эти люди?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Сейчас Андрюхе припомнят "Ваши ожидания - ваши проблемы" и объявят его ренегатом, отщепенцем и т. п. А он только озвучил мнение подавляющего большинства болельщиков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Меньшиков
Каждый матч сборной служит показателем текущего уровня развития российского футбола. Нет никаких товарищеских матчей. Матч сборной России против сборной Кении - это одноматчевое соревнование между российским футболом и кенийским. Целью россиян в этой игре было победить сборную Кению, чтобы доказать, что российский футбол сильнее. Но, к сожалению, наши не смогли одолеть кенийцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eple
Понятное дело, что спортивной цели в этих матчах нет, как и в матчах рпл, но госбабло, которое выделяется на это всё, нужно по-прежнему осваивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
В конце хорошо как бы пошутил, а на самом деле не пошутил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Alex Rhea
РПЛ по сути тоже лишена смысла спортивного - стоимость Зенита превосходит конкурентов кратно, а места ниже ничего не дают. Да и первое место толком ничего не даёт.
Звёзды на эмблему клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abil Alex
Ответ Alex Rhea
РПЛ по сути тоже лишена смысла спортивного - стоимость Зенита превосходит конкурентов кратно, а места ниже ничего не дают. Да и первое место толком ничего не даёт.
можно потешить самолюбие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГШ68
Ответ Андрей Меньшиков
Каждый матч сборной служит показателем текущего уровня развития российского футбола. Нет никаких товарищеских матчей. Матч сборной России против сборной Кении - это одноматчевое соревнование между российским футболом и кенийским. Целью россиян в этой игре было победить сборную Кению, чтобы доказать, что российский футбол сильнее. Но, к сожалению, наши не смогли одолеть кенийцев.
Не может служить каждый матч сборной показателем уровня развития футбола.
Игроки почти никогда не выкладываются на 100 % в товарищеских матчах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий