Аршавину неинтересна сборная России: «Матчи не несут спортивного значения. Игроков знаю и по РПЛ»

Андрей Аршавин заявил об отсутствии интереса к играм сборной России.

– Перед матчем с Камеруном вы сказали, что не будете смотреть матч сборной России, потому что у вас был запланирован хоккей.

– Но внезапно хоккей оказался на час раньше. В месте, где я был, футбол шел. Эпизоды я улавливал, но полного впечатления от матча нет.

Но в моментах, которые видел, особенно в первом тайме, наши нормально играли. С Кенией не смотрел.

– Сборная России неинтересна?

– Нет. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.

– Есть тезис, что сборная России проводит такие матчи, чтобы показать требования, познакомить молодых игроков с командой.

– Когда будущее наступит – игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

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