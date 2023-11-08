Аршавину неинтересна сборная России: «Матчи не несут спортивного значения. Игроков знаю и по РПЛ»
Андрей Аршавин заявил об отсутствии интереса к играм сборной России.
– Перед матчем с Камеруном вы сказали, что не будете смотреть матч сборной России, потому что у вас был запланирован хоккей.
– Но внезапно хоккей оказался на час раньше. В месте, где я был, футбол шел. Эпизоды я улавливал, но полного впечатления от матча нет.
Но в моментах, которые видел, особенно в первом тайме, наши нормально играли. С Кенией не смотрел.
– Сборная России неинтересна?
– Нет. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.
– Есть тезис, что сборная России проводит такие матчи, чтобы показать требования, познакомить молодых игроков с командой.
– Когда будущее наступит – игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да и первое место толком ничего не даёт.
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тонко Андрей Сергеич об уходе одного персонажа из настоящего, чивоуштам
бгг
30-32, где-то так.
тоже так думаю.
-Я добрую треть имен из заявки сборной вообще впервые слышу. Кто все эти люди?
Игроки почти никогда не выкладываются на 100 % в товарищеских матчах.