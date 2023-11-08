Холанд обошел Месси по голам в ЛЧ до 24-летия – 39. До лидирующего Мбаппе – 1 мяч
Эрлинг Холанд обошел Лионеля Месси по голам в Лиге чемпионов до 24-летия.
Форвард «Манчестер Сити» вчера сделал дубль против «Янг Бойз» (3:0), забив 38-й и 39-й гол в Лиге чемпионов.
По голам в ЛЧ до 24-летия Холанд обошел Лионеля Месси (37 голов) и вышел на 2-е место. Осталось забить 1 мяч, чтобы сравняться с лидирующим по этому показателю Килианом Мбаппе (40).
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Холанд +Роналду + Мбапе - 32 гола
Все прекрасно видят, кто такой Холланд и как он играет.
Сейчас да, он крут, но боюсь через 3-4 года реально сдаст. Не может человек в такой комплекции быть быстрым и резким очень долгое время, голы конечно будет забивать, но боюсь на перспективу 10 лет вряд ли будет идолом.
Ну а по статистике он коснулся мяча больше всех в первом тайме в матче с командами из Испании к 27 годам это конечно так себе. Но каждому свое