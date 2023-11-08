Холанд обошел Месси по голам в ЛЧ до 24-летия – 39. До лидирующего Мбаппе – 1 мяч

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА рейтинги Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд обошел Лионеля Месси по голам в Лиге чемпионов до 24-летия.

Форвард «Манчестер Сити» вчера сделал дубль против «Янг Бойз» (3:0), забив 38-й и 39-й гол в Лиге чемпионов.

По голам в ЛЧ до 24-летия Холанд обошел Лионеля Месси (37 голов) и вышел на 2-е место. Осталось забить 1 мяч, чтобы сравняться с лидирующим по этому показателю Килианом Мбаппе (40).

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63 комментария

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Илья Мурашов
Кому это нужно? Зачем считать такое? Например, Месси в 24 был 3-кратным победителем ЛЧ. И что? Холанну нужно заплакать?
+41
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JENNINGS
24 ему исполнится только в июле. Однозначно обгонит Мбаппе
+23
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+17
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Eziz Sopyyyew
Если раз за разом обкрадывая как Месси то он скоро сравняется
А кто решает, украл он или нет, ты что ли?
+12
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+11
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blooooomka
Ответ Станислав Л
напишите, когда Холанд сравняется с Месси по ЗМ
Или по золотым бутсам. Ладно там зм - всем не угодишь. Но золотая бутсы это факт- больше всех забил и получил, а при условии , что Месси много передач раздаёт, то это вдвойне уважительно
+10
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+9
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Богдан Хабриев
Ответ JENNINGS
24 ему исполнится только в июле. Однозначно обгонит Мбаппе
Помогаете Эрдингу?
+12
-4
+8
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Станислав Л
Ответ ДМ-1чемпион
Месси это поп звезда, с гламурными ЗМ! Он перестал быть футболистом как ушёл из Барсы.
ага, и выиграл Копу и ЧМ после того как ушел
+8
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+7
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Rainn
Ответ Илья Мурашов
Кому это нужно? Зачем считать такое? Например, Месси в 24 был 3-кратным победителем ЛЧ. И что? Холанну нужно заплакать?
Это просто статистика, кто-то захотел и посчитал) и она точно вызвала меньше реакции у Холанда и Месси, чем у тебя)
+11
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VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Какое место МЛС подскажите пожалуйста?
14-е, но какое отношение имеет к этому Лео, если он сыграл в МЛС всего 3 полных матчах? Он за 3 матча должен был 15-ю команду затащить до 1-го места?
+10
-4
+6
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TheFrosty
Ответ VERBLYUD
11. Он свой первый гол в ЛЧ забил только в 22 года))
Это неплохо. У Кринжа по его словам тело на 10 лет моложе. В 22 ему было всего 12.
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Вообще нет сомнений, что Холанд по статистике в ЛЧ ещё много поставит рекордов.
+9
-5
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VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Достаточно посмотреть Бавария 8-2 Барса. Или ПСЖ Реал
От вас не ожидал такого бреда. Назовите игрока, у которого не было неудачных матчей. Главное, что Лео лучший бомбардир и ассистент против Реала и дважды деклассировал Баварию в 2009 и 2015.
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korysh
Непонятно, что дает такой подсчет. Главная уникальность Месси или того же Роналду не в том, что они показывали в определенный год, а в том, что они сохраняли безумный уровень каждый сезон и даже после 30 лет, при этом еще их обошли серьезные травмы. Что будет с Холландом или Мбаппе к 30 и после еще вообще непонятно, как и будут ли они достаточно здоровы
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VERBLYUD
У Ман Сити слабенькая группа. Надеялся, что Холанд будет забивать еще больше, нужно побить все рекорды сухофрукта в ЛЧ.
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Квадратное личико
Ответ TheFrosty
Губошлеп смотрю гораздо быстрее Кринжа определился в пенальтисты и замыкатели, который только в Реале раздуплился. Может немало нащелкать.
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Если схема команды и наличие креативных игроков позволяет - ради Бога. Манчестер Сити с Холандом выиграл требл. Другое дело, что иначе Эрлинг играть не умеет, пока во всяком случае. Отсутствие результатов вполне крепкой по составу сборной Норвегии с ним на острие об этом говорят вполне красноречиво.
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PinkVibe
Ответ Galaktika
Я конечно понимаю этот фетиш на статистику всего, но для большинства она просто не интересно. Все прекрасно видят, кто такой Холланд и как он играет. Сейчас да, он крут, но боюсь через 3-4 года реально сдаст. Не может человек в такой комплекции быть быстрым и резким очень долгое время, голы конечно будет забивать, но боюсь на перспективу 10 лет вряд ли будет идолом. Ну а по статистике он коснулся мяча больше всех в первом тайме в матче с командами из Испании к 27 годам это конечно так себе. Но каждому свое
Кейн - игрок одного сезона! (с)
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
От вас не ожидал такого бреда. Назовите игрока, у которого не было неудачных матчей. Главное, что Лео лучший бомбардир и ассистент против Реала и дважды деклассировал Баварию в 2009 и 2015.
И ещё Лео Месси в финалах забил 35 мячей, а это больше всех.
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Блуждающий странник
Если без травм перед нами будущий лучший бомбардир ЛЧ без сомнения. Скоро ещё матчей будет больше, в таком Сити он сотку мячей забьет ещё задолго до 30 лет
+3
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Игорь Климов
Ответ korysh
Непонятно, что дает такой подсчет. Главная уникальность Месси или того же Роналду не в том, что они показывали в определенный год, а в том, что они сохраняли безумный уровень каждый сезон и даже после 30 лет, при этом еще их обошли серьезные травмы. Что будет с Холландом или Мбаппе к 30 и после еще вообще непонятно, как и будут ли они достаточно здоровы
Только вот у Месси в 2013-14 году было ДВЕ серьёзные травмы, из-за этого он много пропустил игр и в тот год не выиграл ЗБ, а он мог это сделать.
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VERBLYUD
Ответ TheFrosty
У Кринжа сколько в 24 было, кто знает?
11. Он свой первый гол в ЛЧ забил только в 22 года))
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VERBLYUD
Ответ Antivse-2
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11+5 в 14 матчах и 1 трофей. Неплохо с учетом того, что в сезоне 2023 Лео сыграл всего 2-3 месяца.
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Станислав Л
Ответ Антон44
А еще Месси мог становиться призраком в решающих матчах своей команды 😁
Месси - 35 голов в финалах
Холанд +Роналду + Мбапе - 32 гола
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JENNINGS
Ответ Богдан Хабриев
Помогаете Эрдингу?
Только Эрдингеру )))
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ман сити фейк
Ответ JENNINGS
24 ему исполнится только в июле. Однозначно обгонит Мбаппе
Какое отношение ты имеешь к Холланду Абду?
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Galaktika
Я конечно понимаю этот фетиш на статистику всего, но для большинства она просто не интересно.
Все прекрасно видят, кто такой Холланд и как он играет.
Сейчас да, он крут, но боюсь через 3-4 года реально сдаст. Не может человек в такой комплекции быть быстрым и резким очень долгое время, голы конечно будет забивать, но боюсь на перспективу 10 лет вряд ли будет идолом.
Ну а по статистике он коснулся мяча больше всех в первом тайме в матче с командами из Испании к 27 годам это конечно так себе. Но каждому свое
+10
-9
+1
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AXEL7
Ответ 5t1ck
Комментарий скрыт
Срочно хахаланду зм за голы Янг бойс, эвертону, Шеффилду
+1
-1
0
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