Каррагер не верит в чемпионство «Арсенала»: «Нет подходящих центрфорварда и вратаря. С Рэмсдейлом титул не выиграешь. Райя играет сумбурно»
Джейми Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не станет чемпионом АПЛ в этом сезоне.
«Думаю, для победы в АПЛ у «Арсенала» нет подходящих центрфорварда и вратаря.
На мой взгляд, с Рэмсдейлом титул не выиграешь. Райя играет сумбурно», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
После 11 матчей «Арсенал» занимает в таблице Премьер-лиги 3-е место, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 3 очка.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Тот же Сити после 3 матчевой дисквалификации Родри 3 раза пиоиграл. Получается для топ тренера тоже нужны топ игроки.
Также не хватает Джаки. Трансфер Хаверца провальный, как и его игра, а Райс -- не арсеналовского типа игрок как по мне.
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