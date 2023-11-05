Каррагер не верит в чемпионство «Арсенала»: «Нет подходящих центрфорварда и вратаря. С Рэмсдейлом титул не выиграешь. Райя играет сумбурно»

Джейми Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не станет чемпионом АПЛ в этом сезоне.

«Думаю, для победы в у « » нет подходящих центрфорварда и вратаря.

На мой взгляд, с титул не выиграешь. Райя играет сумбурно», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

После 11 матчей «Арсенал» занимает в таблице Премьер-лиги 3-е место, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 3 очка.

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