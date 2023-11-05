Каррагер не верит в чемпионство «Арсенала»: «Нет подходящих центрфорварда и вратаря. С Рэмсдейлом титул не выиграешь. Райя играет сумбурно»

Теги Джейми Каррагер премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Джейми Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не станет чемпионом АПЛ в этом сезоне.

«Думаю, для победы в АПЛ у «Арсенала» нет подходящих центрфорварда и вратаря.

На мой взгляд, с Рэмсдейлом титул не выиграешь. Райя играет сумбурно», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

После 11 матчей «Арсенал» занимает в таблице Премьер-лиги 3-е место, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 3 очка.

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21 комментарий

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Axs Men
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Да, именно, что сами все профукали, а не отобранные судьей очки с Брентфордом, после которого началась серия потери очков, и не травма ключевого игрока защиты
Все теряют ключевых игроков . Помню и ДеБрюйне терял Сити по пол года и говорили, что без него АПЛ не возьмут, но Пеп всё равно брал чемпионат без центрфорварда и ключевого полузащитника
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ман сити фейк
Скорее Тоттенхэм с Постекоглу заберёт АПЛ чем такой Арсенал
+18
-5
+13
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Крэнг
У этой команды была возможность забрать АПЛ только в прошлом сезоне, сами все профукали, больше таких шансов не предвидится.
+11
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ман сити фейк
Ответ Амбарцум Амбарцумян
У Артеты ломается Жезус вместо него играет Нкетия. У Гвардиолы вместо Жезуса Холланд, а вместо Нкетии Альварес
Гвардиола 2 года играл без форварда. Использовал Жезуса как вингер. Выиграл АПЛ без проблем. По мне у Арсенала всё укомплектована. Команду больше не усилить.
+7
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No Names
Ответ ман сити фейк
Проблема не в вратарях.Не понимаю Карру оба вратаря у Арсенала достойные. Центрфорвард? Жезус то что хочет Артете. Может Артета как тренер на ступени ниже Гвардиола?
Все верно говоришь. Гвардиола самый лучший тренер на данный момент. Смотри как играет Астон Вилла Эмери. По мне Эмери как тренер сильнее того же Артети. Но Артета в трансферах тоже ощибся,думаю. Вместо того же Жезуса и Хавертца купили бы топового напа вроде Осимхена или Лаутаро были бы результаты получше.
Тот же Сити после 3 матчевой дисквалификации Родри 3 раза пиоиграл. Получается для топ тренера тоже нужны топ игроки.
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Live_Kost
С таким судейством нет шансов ни у Арсенала, ни у Ливерпуля
+6
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huntoil11
Без инвертированного левого защитника Зинченка доминирующий атакующий потенциал Арсенала меньший . Играя с обычным крайком ,в роли того же Томиасу, Арсенал явно доминирует меньше. Видно что Артета пытается как то выстроить модель без этого "трюка", но пока что не так хорошо получается.
Также не хватает Джаки. Трансфер Хаверца провальный, как и его игра, а Райс -- не арсеналовского типа игрок как по мне.
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Evgen_Hazard
Ответ ман сити фейк
Проблема не в вратарях.Не понимаю Карру оба вратаря у Арсенала достойные. Центрфорвард? Жезус то что хочет Артете. Может Артета как тренер на ступени ниже Гвардиола?
Арсенал зачем-то купил Хаверца за оверпрайс, а мог бы взять кого получше))
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ ман сити фейк
Проблема не в вратарях.Не понимаю Карру оба вратаря у Арсенала достойные. Центрфорвард? Жезус то что хочет Артете. Может Артета как тренер на ступени ниже Гвардиола?
У Артеты ломается Жезус вместо него играет Нкетия.
У Гвардиолы вместо Жезуса Холланд, а вместо Нкетии Альварес
+2
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Born is the King
Ответ ман сити фейк
Скорее Тоттенхэм с Постекоглу заберёт АПЛ чем такой Арсенал
Арсеналу бы в топ 4 зацепиться с такой игрой
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Bogdan
В прошлом сезоне будто сильнее были. Или это соперники адаптировались.
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ман сити фейк
Проблема не в вратарях.Не понимаю Карру оба вратаря у Арсенала достойные. Центрфорвард? Жезус то что хочет Артете. Может Артета как тренер на ступени ниже Гвардиола?
+2
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Kojogeldiev Elaman
Поставьте на место сука-Гимараеша Джаку, там бы дисквалифиция на год был бы с красным
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eyshon
Как по мне Рэмсдейл топ, не понимаю почему его сделали вторым вратарем.
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Sheel
Какое чемпионство?! Единственный шанс был в прошлом году, чемпионство если и будет, то только с другим тренером!
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Axs Men
Ответ Амбарцум Амбарцумян
На полузащиту взгляни
Что с ней не так? Райс за 120 млн, который шикарно вошёл в состав
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sema mixajlov
Ответ Амбарцум Амбарцумян
На полузащиту взгляни
Арсенал и так топ 2 по стоимости состава в мире, как то уж можно с таким набором управиться
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