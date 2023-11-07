Гендиректор «Зенита» о «Динамо» в Кубке: «Появилась возможность поквитаться за прошлый розыгрыш и поражение в этом чемпионате»
Гендиректор «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Фонбет Кубка России.
В 1/4 финала Пути РПЛ петербуржский клуб встретится с «Динамо».
«Как прокомментирую результат жеребьевки для «Зенита»? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с «Динамо» – за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», – сказал Александр Медведев.
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