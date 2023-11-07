Гендиректор «Зенита» о «Динамо» в Кубке: «Появилась возможность поквитаться за прошлый розыгрыш и поражение в этом чемпионате»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути РПЛ петербуржский клуб встретится с «Динамо».

«Как прокомментирую результат жеребьевки для « »? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с « » – за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!