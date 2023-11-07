Гендиректор «Зенита» о «Динамо» в Кубке: «Появилась возможность поквитаться за прошлый розыгрыш и поражение в этом чемпионате»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути РПЛ петербуржский клуб встретится с «Динамо». 

«Как прокомментирую результат жеребьевки для «Зенита»? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с «Динамо» – за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», – сказал Александр Медведев

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5 комментариев

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Клирик
Ответ argentina10
после вчерашней игры с Сочи даже в голове не укладывается, как вообще могли Зенит обыграть.....дай Бог, что бы хоть у сильных побеждать традиции остались..
Когда кто-то за что-то хочет поквитаться, это обычно плохо заканчивается, если об этом громко вслух говорить))
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Ковид 07.10.52
Ответ Давид Agabekyan
Удалили бы Макарова как и должны были сделать то не обыграли бы
Бы-бы-бы, ЛЧ выиграли бы, если бы, мы бы, а они бы ...
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argentina10
после вчерашней игры с Сочи даже в голове не укладывается, как вообще могли Зенит обыграть.....дай Бог, что бы хоть у сильных побеждать традиции остались..
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-1
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Кирилл.С-Пб
В 2х играх у Динамо шансов нет
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Давид Agabekyan
Ответ argentina10
после вчерашней игры с Сочи даже в голове не укладывается, как вообще могли Зенит обыграть.....дай Бог, что бы хоть у сильных побеждать традиции остались..
Удалили бы Макарова как и должны были сделать то не обыграли бы
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