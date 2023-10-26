Анатолий Тимощук: «Зенит» стоит особняком во всех турнирах, задача – всегда побеждать. В матчах с «Динамо» и «Локо» мы превосходили соперника, очки потеряли из-за невезения»
Анатолий Тимощук сравнил уровень «Зенита» с другими командами Мир РПЛ.
– Многие футбольные эксперты говорят, что, дескать, «Зенит», и шире – тот российский футбол конца нулевых-начала десятых, был грандиозным, с огромным количеством финансовых вливаний и трансферов, а теперь склеиваем чемпионат из того, что есть, из тех, кто может к нам приехать. Настолько ли слабее сейчас чемпионат? Не преувеличение ли, что «Зенит» одной левой может обыграть кого угодно? Нынешний сезон говорит о том, как это спорно.
– Как раз об этом я и хотел сказать. Мы видим, что одной левой никому не удается выигрывать. Те команды, которые в предыдущие годы лидировали и, казалось бы, по игре и результату уверенно себя чувствовали, могли получить сюрприз в любом матче. Сейчас мы видим то же самое.
Что касается потери очков нашей командой, это не всегда связано с игрой. Если взять матчи с «Динамо» или «Локомотивом», думаю, что мы все-таки превосходили соперника, играли намного лучше, и потеряли очки из-за невезения. Но фортуну нужно повернуть к себе, доказать это на футбольном поле – самоотдачей, стремлением выиграть, до конца верить в результат и в победу. Конечно, мы стараемся ребят к этому призывать и будем пытаться возвращаться в чемпионскую гонку. Отрыв достаточно серьезный.
Наблюдая за «Краснодаром», мы видим, что команда, которая лидирует в чемпионате, практически не теряет очки и во многих матчах вырывает победу в концовке. Это говорит о характере и о том, что они почувствовали вкус побед.
Перед нами стоят максимальные задачи, в том числе одержать победу в чемпионате и кубке. «Зенит» – команда, которая стоит особняком во всех турнирах, и где бы мы ни принимали участие, будь то благотворительный турнир или турнир на сборах, перед нами ставится задача побеждать.
– Есть ощущение, что нынешний чемпионат всем напоминает, что прогнозы – это замечательно, но не всегда актуально. Многие говорили, что на шестое чемпионство «Зениту» будет сложно пойти и наверняка московские команды окажут серьезное сопротивление. Однако в первой тройке сейчас «Крылья Советов» и «Краснодар». Кажется, это та встряска, которая была нужна российскому футболу, поверить, что есть не только гранды и не только столичные клубы.
– Думаю, что да. Мы давно говорим о том, что нужна конкуренция и что ее отсутствие немного успокаивает игроков, в том числе, и наших, которые считают, что мы спокойно выигрываем и будем так продолжать и дальше.
Но без усилий, без самоотдачи, без самопожертвования на футбольном поле это невозможно. На одном мастерстве побеждать в чемпионате ни у кого возможности нет, поэтому нужно двигаться дальше, помогать друг другу, играть сердцем, с полной самоотдачей и необходимым объемом физической работы, – сказал тренер «Зенита».
После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на 5 очков.
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Зенит 1:2 Локо
Xg 0,83:1,06
Удары: 15:12
Удары в створ: 2:4
Угловые 3:5
Атаки 64:61
И где, спрашивается, играли намного лучше?)
Их ни кто не заставил это сделать?
Видно в понедельник их мама родила!
Очки потеряли из-за того что проиграли.
Обсолютно весь
Матч прикрытый ЗЕЛЕНЬЮ
В нашей лиги есть.
Из каких зон были удары?
Результат в таблице. Зенит второй и скоро догонит Краснодар Локомотив и Динамо на своих местах ниже