Анатолий Тимощук: «Зенит» стоит особняком во всех турнирах, задача – всегда побеждать. В матчах с «Динамо» и «Локо» мы превосходили соперника, очки потеряли из-за невезения»

Анатолий Тимощук сравнил уровень «Зенита» с другими командами Мир РПЛ.

– Многие футбольные эксперты говорят, что, дескать, «Зенит», и шире – тот российский футбол конца нулевых-начала десятых, был грандиозным, с огромным количеством финансовых вливаний и трансферов, а теперь склеиваем чемпионат из того, что есть, из тех, кто может к нам приехать. Настолько ли слабее сейчас чемпионат? Не преувеличение ли, что «Зенит» одной левой может обыграть кого угодно? Нынешний сезон говорит о том, как это спорно.

– Как раз об этом я и хотел сказать. Мы видим, что одной левой никому не удается выигрывать. Те команды, которые в предыдущие годы лидировали и, казалось бы, по игре и результату уверенно себя чувствовали, могли получить сюрприз в любом матче. Сейчас мы видим то же самое.

Что касается потери очков нашей командой, это не всегда связано с игрой. Если взять матчи с « » или « », думаю, что мы все-таки превосходили соперника, играли намного лучше, и потеряли очки из-за невезения. Но фортуну нужно повернуть к себе, доказать это на футбольном поле – самоотдачей, стремлением выиграть, до конца верить в результат и в победу. Конечно, мы стараемся ребят к этому призывать и будем пытаться возвращаться в чемпионскую гонку. Отрыв достаточно серьезный.

Наблюдая за « », мы видим, что команда, которая лидирует в чемпионате, практически не теряет очки и во многих матчах вырывает победу в концовке. Это говорит о характере и о том, что они почувствовали вкус побед.

Перед нами стоят максимальные задачи, в том числе одержать победу в чемпионате и кубке. «Зенит» – команда, которая стоит особняком во всех турнирах, и где бы мы ни принимали участие, будь то благотворительный турнир или турнир на сборах, перед нами ставится задача побеждать.

– Есть ощущение, что нынешний чемпионат всем напоминает, что прогнозы – это замечательно, но не всегда актуально. Многие говорили, что на шестое чемпионство « » будет сложно пойти и наверняка московские команды окажут серьезное сопротивление. Однако в первой тройке сейчас «Крылья Советов» и «Краснодар». Кажется, это та встряска, которая была нужна российскому футболу, поверить, что есть не только гранды и не только столичные клубы.

– Думаю, что да. Мы давно говорим о том, что нужна конкуренция и что ее отсутствие немного успокаивает игроков, в том числе, и наших, которые считают, что мы спокойно выигрываем и будем так продолжать и дальше.

Но без усилий, без самоотдачи, без самопожертвования на футбольном поле это невозможно. На одном мастерстве побеждать в чемпионате ни у кого возможности нет, поэтому нужно двигаться дальше, помогать друг другу, играть сердцем, с полной самоотдачей и необходимым объемом физической работы, – сказал тренер «Зенита».

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице , отставая от «Краснодара» на 5 очков.

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