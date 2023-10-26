Анатолий Тимощук: «Зенит» стоит особняком во всех турнирах, задача – всегда побеждать. В матчах с «Динамо» и «Локо» мы превосходили соперника, очки потеряли из-за невезения»

Теги Локомотив Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Футбол

Анатолий Тимощук сравнил уровень «Зенита» с другими командами Мир РПЛ.

– Многие футбольные эксперты говорят, что, дескать, «Зенит», и шире – тот российский футбол конца нулевых-начала десятых, был грандиозным, с огромным количеством финансовых вливаний и трансферов, а теперь склеиваем чемпионат из того, что есть, из тех, кто может к нам приехать. Настолько ли слабее сейчас чемпионат? Не преувеличение ли, что «Зенит» одной левой может обыграть кого угодно? Нынешний сезон говорит о том, как это спорно.

– Как раз об этом я и хотел сказать. Мы видим, что одной левой никому не удается выигрывать. Те команды, которые в предыдущие годы лидировали и, казалось бы, по игре и результату уверенно себя чувствовали, могли получить сюрприз в любом матче. Сейчас мы видим то же самое.

Что касается потери очков нашей командой, это не всегда связано с игрой. Если взять матчи с «Динамо» или «Локомотивом», думаю, что мы все-таки превосходили соперника, играли намного лучше, и потеряли очки из-за невезения. Но фортуну нужно повернуть к себе, доказать это на футбольном поле – самоотдачей, стремлением выиграть, до конца верить в результат и в победу. Конечно, мы стараемся ребят к этому призывать и будем пытаться возвращаться в чемпионскую гонку. Отрыв достаточно серьезный.

Наблюдая за «Краснодаром», мы видим, что команда, которая лидирует в чемпионате, практически не теряет очки и во многих матчах вырывает победу в концовке. Это говорит о характере и о том, что они почувствовали вкус побед.

Перед нами стоят максимальные задачи, в том числе одержать победу в чемпионате и кубке. «Зенит» – команда, которая стоит особняком во всех турнирах, и где бы мы ни принимали участие, будь то благотворительный турнир или турнир на сборах, перед нами ставится задача побеждать.

– Есть ощущение, что нынешний чемпионат всем напоминает, что прогнозы – это замечательно, но не всегда актуально. Многие говорили, что на шестое чемпионство «Зениту» будет сложно пойти и наверняка московские команды окажут серьезное сопротивление. Однако в первой тройке сейчас «Крылья Советов» и «Краснодар». Кажется, это та встряска, которая была нужна российскому футболу, поверить, что есть не только гранды и не только столичные клубы.

– Думаю, что да. Мы давно говорим о том, что нужна конкуренция и что ее отсутствие немного успокаивает игроков, в том числе, и наших, которые считают, что мы спокойно выигрываем и будем так продолжать и дальше.

Но без усилий, без самоотдачи, без самопожертвования на футбольном поле это невозможно. На одном мастерстве побеждать в чемпионате ни у кого возможности нет, поэтому нужно двигаться дальше, помогать друг другу, играть сердцем, с полной самоотдачей и необходимым объемом физической работы, – сказал тренер «Зенита».

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на 5 очков.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teddy10
Не играл Зенит лучше ни с Динамо, ни с Локомотивом. Игры были в целом равные, в которых соперники Зенита просто лучше реализовали свои моменты. С учетом тех игровых ресурсов, которые есть у Зенита, начали сезон они слабо, мало создавали моментов и забивали. Странно списывать эти поражения на невезение
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Статистика Опта:
Зенит 1:2 Локо
Xg 0,83:1,06
Удары: 15:12
Удары в створ: 2:4
Угловые 3:5
Атаки 64:61

И где, спрашивается, играли намного лучше?)
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snork
Какое невезение, наделали кучу ошибок в защите, расслабились под конец, вот вам и вкатили.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Щенников
Ответ belikovda.90
Так и есть. Локо и Динамо отскачили Зенит сам себе привёз за счёт 2 голевых ошибок Ренана и голевой ошибки Круга
То есть они сами по себе ошиблись?
Их ни кто не заставил это сделать?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVB 09
Ответ Клирик
❗️Может, когда-нибудь мы с Тимощуком встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал. Я честно говорю. Думаю, эта встреча будет. Рука не дрогнула бы. Обидно, что это произойдет где-то за границей, и я сяду. Но я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 млн людей [населения Украины]. Мне обидно за наших женщин и детей — экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев (В гостях у Гордона) Мутко против. (с)
Шляпа тот ещё воин😇😒
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Швецов
У игроков случилось невезение…
Видно в понедельник их мама родила!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Ded Delvin
Особенно в ЛЧ
В отличии от поней Зенит туда хотя бы попадал. И как там Вольсфбергер?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Чернецов
Косноязычный чувак.
Очки потеряли из-за того что проиграли.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бари Линдон
где новость с угрозами Алиева Тимощуку?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Весь покрытый ЗЕЛЕНЬЮ
Обсолютно весь
Матч прикрытый ЗЕЛЕНЬЮ
В нашей лиги есть.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рагнар Лодброк
Особым стояком стоит ,но стояк же не вечен 😛
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Kompaneytsev
Давайте будем реалистами. Малком играл главную роль в Зените. Сейчас его отсутствие заметно ослабило команду. Уйдёт Вендел и Зенит потеряет преимущество в РПЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Тимощук всегда адекватным был, возраст берет свое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Ответ Олег Сагайдачный
Весь покрытый ЗЕЛЕНЬЮ Обсолютно весь Матч прикрытый ЗЕЛЕНЬЮ В нашей лиги есть.
Не матч, клуб
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ Клирик
❗️Может, когда-нибудь мы с Тимощуком встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал. Я честно говорю. Думаю, эта встреча будет. Рука не дрогнула бы. Обидно, что это произойдет где-то за границей, и я сяду. Но я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 млн людей [населения Украины]. Мне обидно за наших женщин и детей — экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев (В гостях у Гордона) Мутко против. (с)
Ему бы не сборную Украины экс-полузащищать, а таблеточек пропить каких.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Roman
Статистика Опта: Зенит 1:2 Локо Xg 0,83:1,06 Удары: 15:12 Удары в створ: 2:4 Угловые 3:5 Атаки 64:61 И где, спрашивается, играли намного лучше?)
Давай теперь мусорную статистику приводить.
Из каких зон были удары?

Результат в таблице. Зенит второй и скоро догонит Краснодар Локомотив и Динамо на своих местах ниже
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий