«Карпин все равно спартаковец, не пригласили – и пошел в «Динамо». Это нормальные качества – доказать, что ты не «верблюд». Они подключатся к чемпионской гонке». Первак о тренере

Юрий Первак высказался о перспективах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Динамо » сто процентов подключится к чемпионской гонке.

Брать Карпина для того, чтобы ромбик на букву «Д» поменять? Думаю, Карпин все равно спартаковец, долгие годы провел в команде. Не пригласили – и пошел в «Динамо». Это нормальные человеческие качества – доказать, что ты не «верблюд», что ты лучше, чем о тебе думают. Так же «Краснодар» будет доказывать, но не владельцам «Спартака », а всему футбольному миру, что не зря взял титул.

То, что «Динамо» без Кости Тюкавина совсем другое, мне не очевидно. Не очевидно, что это какая-то серьезная потеря. Другие игроки забивали. У «Динамо» есть шанс без Кости бороться за тройку, хороший состав, много молодых. Просто все для Карпина.

Валера умеет работать с этим контингентом. У команды есть ресурсы, деньги, они бы на рынке поучаствовали», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».