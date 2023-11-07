4 игрока сборной Польши U17 напились за несколько дней до ЧМ, один разбил бровь. Их исключили из состава

Теги сборная Польши U-17 высшая лига Польша Краковия Лех Лодзь происшествия ЧМ U-17 алкоголь и спорт Футбол

Четыре игрока юношеской сборной Польши исключены из состава из-за алкоголя.

Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – «Лех»), Ян Ломбендзки («Лодзь») и Филип Розга («Краковия») исключены из состава сборной Польши U17 по решению тренерского штаба. 

По информации Meczyki, это решение было принято из-за употребления этими игроками алкоголя в расположении команды. Сборная Польши находится в Индонезии, где готовится к старту юношеского чемпионата мира.

Sport.pl добавляет, что по пути из города в отель один из этих футболистов упал и разбил бровь. 

11 ноября сборная Польши U17 сыграет с командой Японии в первом матче чемпионата мира. Также польская команда встретится со сборными Сенегала и Аргентины. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Алкокурвы
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Харламов
Водочки для обводочки, пивка для рывка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Томчик, Вольски и Розга сообразили на троих.Ломбендзки бегал в магазин. Анекдот просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Новые Янчики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liquidozz
В Индонезии есть вообще алкоголь? Там же ислам вроде. Или мягкий вариант как в Турции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
А я вот удивлен тем, что произошло.
Только четверо? Поляки, и не все бухали? Не верю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий