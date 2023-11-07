4 игрока сборной Польши U17 напились за несколько дней до ЧМ, один разбил бровь. Их исключили из состава

Четыре игрока юношеской сборной Польши исключены из состава из-за алкоголя.

Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – «Лех»), Ян Ломбендзки (« ») и Филип Розга (« ») исключены из состава сборной Польши U17 по решению тренерского штаба.

По информации Meczyki, это решение было принято из-за употребления этими игроками алкоголя в расположении команды. Сборная Польши находится в Индонезии, где готовится к старту юношеского чемпионата мира.

Sport.pl добавляет, что по пути из города в отель один из этих футболистов упал и разбил бровь.

11 ноября сборная Польши U17 сыграет с командой Японии в первом матче чемпионата мира. Также польская команда встретится со сборными Сенегала и Аргентины.

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