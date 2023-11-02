Салах, Райс, Ромеро – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ
АПЛ назвала имена номинатов на приз лучшему игроку месяца.
На награду лучшему футболисту лиги в октября претендуют шесть человек. В список попали:
Дуглас Луис («Астон Вилла») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
Бриан Мбемо («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;
Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 ассиста;
Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист;
Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 сухих матча;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов.
Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.
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