Салах, Райс, Ромеро – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Вулверхэмптон Брентфорд Мохамед Салах Дуглас Луис Кристиан Ромеро Деклан Райс Педру Нету Бриан Мбемо Футбол

АПЛ назвала имена номинатов на приз лучшему игроку месяца.

На награду лучшему футболисту лиги в октября претендуют шесть человек. В список попали:

Дуглас ЛуисАстон Вилла») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Бриан МбемоБрентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;

Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 ассиста;

Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист;

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 сухих матча;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов. 

Голосование болельщиков продлится до 6 ноября. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

30 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Мне кажется, что лучшим станет тот, за кого больше всего проголосуют.
+23
-1
+22
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Morning Again
Влияние Райса на игру канониров бесценно, очень крутой полузащитник. Но думаю награду все-таки возмет Салах, публике больше нравится статистика в строке "забитые голы".
+14
-3
+11
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dmitri28
Ответ Marcus-light
Салех или Райс
Бубалех
+11
-1
+10
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ Marcus-light
Салех или Райс
Мы прям в тайминг попали
+4
0
+4
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TeLLer
Ну, тут любой из представленных заслуживает. Но победит Салах или Райс, как наиболее хайповые.
+3
0
+3
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Jevgenij Podgornyj
Ответ dmitri28
Бубалех
сладкий бубалех 😉
+4
-1
+3
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раскаявшийся жиробас
Ответ Morning Again
Влияние Райса на игру канониров бесценно, очень крутой полузащитник. Но думаю награду все-таки возмет Салах, публике больше нравится статистика в строке "забитые голы".
Англичане любят своих игроков, так что тут не уверен
+3
0
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Lionel Andres Messi 10
Мне кажется, что лучшим станет тот, за кого больше всего проголосуют.
Да не, бред какой-то
+3
-1
+2
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Cearvm
Ответ Morning Again
Влияние Райса на игру канониров бесценно, очень крутой полузащитник. Но думаю награду все-таки возмет Салах, публике больше нравится статистика в строке "забитые голы".
А причем тут статистика, если Салах набрал форму лучшего игрока АПЛ и рвет в каждом матче? У него и предголевых еще несколько, все атаки развивает. Это явно не случай каких-то замыканий нападающего, над которыми принято иронизировать.
+2
0
+2
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JFT96
Ответ Morning Again
Влияние Райса на игру канониров бесценно, очень крутой полузащитник. Но думаю награду все-таки возмет Салах, публике больше нравится статистика в строке "забитые голы".
А влияние Салаха на игру маленькое? Любят же болелы принижать заслуги игроков других клубов.
+2
0
+2
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Morning Again
Влияние Райса на игру канониров бесценно, очень крутой полузащитник. Но думаю награду все-таки возмет Салах, публике больше нравится статистика в строке "забитые голы".
Всё по делу написал, плюсую👍
+2
0
+2
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Sergey Kuznetsov
Ответ neolol0
У Ромеро конкурентов нет, увы.
🤣
+1
0
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Marcus-light
Салех или Райс
+4
-3
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Waititi
Ответ Sergey Kuznetsov
а он за кого играет?
Не помню за кого, помню против МЮ играет
+1
0
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S. A.
Деклан
+3
-2
+1
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Салах или Райс без вариантов
+5
-4
+1
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Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
Салах
0
0
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Рустам Гарипов
Ответ раскаявшийся жиробас
Англичане любят своих игроков, так что тут не уверен
там мусульман уже больше чем англичан
0
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charly001
Салах каждый месяц номинируется
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Waititi
почему не Тен Хаг ?
+1
-1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Lionel Andres Messi 10
Мне кажется, что лучшим станет тот, за кого больше всего проголосуют.
Голосующие кто участвовали при ЗМ или обычные люди тоже?
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Waititi
почему не Тен Хаг ?
а он за кого играет?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Waititi
Не помню за кого, помню против МЮ играет
не ожидал такого великолепного ответа)
принимается)
0
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