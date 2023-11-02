Салах, Райс, Ромеро – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ

АПЛ назвала имена номинатов на приз лучшему игроку месяца.

На награду лучшему футболисту лиги в октября претендуют шесть человек. В список попали:

(« ») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;

(«Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 ассиста;

Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист;

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 сухих матча;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов.

Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!