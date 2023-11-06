Собослаи о Холанде: «В «Зальцбурге» мы несколько раз медитировали вместе, я носил его очки для сна – не помогли. Этот парень слегка сумасшедший»

Доминик Собослаи рассказал о привычках Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.

«Когда мы играли в « », я несколько раз медитировал с [Холандом], потому что мы жили в одной комнате – сначала я выглядел глупо, а потом привык. У него была пара очков, и я несколько раз пользовался ими, потому что он сказал, что это поможет мне лучше спать и быстрее засыпать. Сейчас я бы их надевал, если бы они у меня были. Мне это не помогло – возможно, потому что я не верил в них так сильно, как он, но это личное дело каждого. Он делает многое, о чем люди, вероятно, не знают, но я был в его квартире. Этот парень слегка сумасшедший.

Я много общался с [ ], потому что мне было интересно, как он смотрит на мир. Он не занимался [медитацией], пока ему не исполнилось 28 лет, потом он решил не есть макароны и хлеб, он не употребляет алкоголь в принципе. Если тренировка в полдень, то в 10:30 он уже в спортзале. Я никого не осуждаю, каждый может делать все, что захочет», – сказал полузащитник « » в интервью Fodball.

Эрлинг Холанд: «Сон – важнейшая вещь в мире. Сауну посещаю почти каждый день, парная, ледяные ванны – это мне помогает»

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