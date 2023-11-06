Сафонов о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Будет основополагающим, решающим. Но это игра полусезона, никак не всего»

Матвей Сафонов назвал скорый матч «Краснодара» и «Зенита» решающим.

«Быки» подходят к игре 15-го тура Мир лидерами с 31 очком. Петербуржцы идут вторыми с 29 очками.

– За день до игры против самарцев « » вышел на первое место в таблице. Это как-то придавало вам особого настроя в матче против «Крыльев»?

– Естественно, мы были в курсе этого, мы следим за ситуацией. Все равно мы уже начинаем заглядывать в таблицу, смотрим, как играют соперники. Главное – выигрывать свои игры. У нас есть преимущество: мы на первом месте.

– Чувствуете, что «Зенит» дышит в спину « »?

– Вообще нет. Все понимают, что следующий матч будет основополагающим, решающим. Но у нас все те же задачи – добиваться победы в каждой игре.

– Многие называют матч против «Зенита» игрой сезона. Ты согласен с этим?

– Еще половина сезоне впереди, не разделяю такого мнения. Возможно, это матч полусезона, но никак не всего. Весь экшен происходит во второй части сезона.

Посмотрим, как команды выйдут из зимнего перерыва, какие будут усиления. Возможно, смена тренеров и все остальное. Ничего нельзя предполагать, – сказал вратарь «Краснодара».

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