Вратарь «Райо» Димитриевски о словах Винисиуса «ты и я, выйдем»: «Это было просто забавно, такое случается. Я бы обнял его, если бы мы увиделись»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Столе Димитриевски Винисиус Жуниор Футбол

Вратарь «Райо» оценил предложение вингера «Реала» Винисиуса «выйти».

У футболистов случился конфликт во время матча 12-го тура Ла Лиги (0:0). В начале компенсированного времени Винисиус подошел к Столе Димитриевски и слегка толкнул его руками, за этим последовало падение вратаря на землю. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус, имевший желтую карточку, не был удален.

Сразу после стычки бразилец сказал македонцу: «Ты и я, выйдем».

«Это обычные вещи, такое случается. Это было просто забавно. Я не придал этому особого значения.

Он говорил мне: «Увидимся в раздевалке». Но он говорил это с позитивом. Мы не увиделись. Если бы увиделись, я бы обнял его. Это футбол», – сказал Димитриевски.

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29 комментариев

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Антон Орехов
Красава вратарь респект ему!!!
+30
-2
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FOOTBALL Live
лучше не обнимать его, скажет потом что вратарь хотел его изнасиловать
+26
-2
+24
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Игорь Климов
Этого Винисиуса соперники уже перестают воспринимать всерьёз)
+26
-6
+20
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Футбол_это_жизнь
Ответ Михо
Классный ответ, молодец! Интересно как Виник пришьет к этому расизм?😃
Скажет он не вышел со мной, потому что я черный!
+13
-1
+12
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Футбол_это_жизнь
Вини уже второй матч из трёх провоцирует, толкает вратарей! С Севильей было тоже самое. Толкнул вратаря, начала массовая потасовка! Никто не осудил его, в матче с Барселоной он начал исполнять по время замеры вместо того, чтобы начать уходить поля во время замены встал и начал махать руками, что даже Анчелотти пришлось выйти и забрать его за руки буквально!
Клоун! Чистое воплощение всего мадридского. Беспредел, безнаказанность ну, а потом нытье!
+14
-3
+11
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Михо
Классный ответ, молодец! Интересно как Виник пришьет к этому расизм?😃
+12
-2
+10
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Oleg Olegov
Назвать Винисиуса забавным это уже расизм или еще нет?
+10
-1
+9
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FOOTBALL Live
Ответ Юсуф Тайсумов
потому что он чёрный?
нет, потому что он мерзкий
+5
0
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Юсуф Тайсумов
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Ответ JENNINGS
Марсело, Алиссон, Тиагу Силва?
Данте, Габи жезус, Габигол? фирмино?
+5
-1
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Roman
Попустил словами этого винисиуса. Респект
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Ювентиниус
Кроме Роналдо зубастика невидел адекватного бразильца , нынешяя сборная особенно разболавана, фаворит на словах на деле нет!
+2
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SaH4r.
как же мерзко смотреть на Винисиуса, сочувствую фанатам Реала
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Lavinka
Винисиус ведёт себя как мелкая собака которая гавкает а чуть что бежит плакаться .
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Кто составил коспекты Лобановского?
Funny nigger - добавил вратарь.
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JENNINGS
Ответ Ювентиниус
Кроме Роналдо зубастика невидел адекватного бразильца , нынешяя сборная особенно разболавана, фаворит на словах на деле нет!
Марсело, Алиссон, Тиагу Силва?
+2
-1
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Роман
Винисиусу до 70 минуты надо давать играть, затем на скамейку сажать. Неуравновешенный.
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mbauer
Не видел эпизода, но за финальную реакцию Димитриевски респект. Что было в Вегасе - остаётся в Вегасе
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Bazilic
Ответ Ювентиниус
Кроме Роналдо зубастика невидел адекватного бразильца , нынешяя сборная особенно разболавана, фаворит на словах на деле нет!
Рафинья
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ FOOTBALL Live
лучше не обнимать его, скажет потом что вратарь хотел его изнасиловать
потому что он чёрный?
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Дмитрий Колотухин
Обнял и задушил
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Bazilic
Над Винисиусом уже все смеются
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Антонио Мартынов
Еще и "выходить" с ним собрался )) там камер не будет, это разговор очень быстро закончился бы и не в пользу Винни
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Svetlana Ivanova
Кто-нибудь остановите уже Винисиуса, иначе парень реально плохо кончит.
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Игорь Климов
Винисиус: "Ты и я, выйдем. Ты выходи один, мы тоже одни придём".
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atomio
Это второй рэшфорд. Один сошел с ума на теме политики, второй оказался блм-щиком. Плюс поймал звезду после прошлого сезона, хотя по факту сам еще просто пыль из под ногтей. Но теперь в команде новая звезда Джуд. Если придет и третья звезда еще - Килиан (настоящая, а не как этот бразил) - дни этого бегунка сочтены
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