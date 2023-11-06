Вратарь «Райо» Димитриевски о словах Винисиуса «ты и я, выйдем»: «Это было просто забавно, такое случается. Я бы обнял его, если бы мы увиделись»

Вратарь «Райо» оценил предложение вингера «Реала» Винисиуса «выйти».

У футболистов случился конфликт во время матча 12-го тура Ла Лиги (0:0). В начале компенсированного времени Винисиус подошел к Столе Димитриевски и слегка толкнул его руками, за этим последовало падение вратаря на землю. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус, имевший желтую карточку, не был удален.

Сразу после стычки бразилец сказал македонцу: «Ты и я, выйдем».

«Это обычные вещи, такое случается. Это было просто забавно. Я не придал этому особого значения.

Он говорил мне: «Увидимся в раздевалке». Но он говорил это с позитивом. Мы не увиделись. Если бы увиделись, я бы обнял его. Это футбол», – сказал Димитриевски.

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