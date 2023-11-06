Эми Мартинес о финале ЧМ: «Этот матч сделал меня лучшим вратарем, преодоление трудностей – моя жизнь. 75 минут мы играли лучше чем когда-либо»

Эмилиано Мартинес рассказал о своих эмоциях во время финала ЧМ-2022.

по пенальти обыграла команду Франции в финале чемпионата мира в Катаре. был признан лучшим вратарем турнира.

– О чем вы думали перед выходом на поле в финале?

– Я чувствовал уверенность и гордость. Выходя на разминку, я сказал себе, что должен насладиться этим моментом, несмотря ни на что.

На протяжении семидесяти пяти минут мы играли лучше чем когда бы то ни было. Прелесть футбола в том, что всего за десять минут все может перевернуться с ног на голову. Но этот матч сделал меня лучшим вратарем. Преодоление трудностей – это история моей жизни, – сказал голкипер « » и сборной Аргентины.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!