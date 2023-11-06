Эми Мартинес о финале ЧМ: «Этот матч сделал меня лучшим вратарем, преодоление трудностей – моя жизнь. 75 минут мы играли лучше чем когда-либо»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о своих эмоциях во время финала ЧМ-2022.

Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции в финале чемпионата мира в Катаре. Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

– О чем вы думали перед выходом на поле в финале?

– Я чувствовал уверенность и гордость. Выходя на разминку, я сказал себе, что должен насладиться этим моментом, несмотря ни на что.

На протяжении семидесяти пяти минут мы играли лучше чем когда бы то ни было. Прелесть футбола в том, что всего за десять минут все может перевернуться с ног на голову. Но этот матч сделал меня лучшим вратарем. Преодоление трудностей – это история моей жизни, – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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14 комментариев

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red hikkikomori
Не сделал он тебя лучшим вратарём, все равно по карьере средний вратарь
+8
0
+8
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G_Batigol
Ответ nb8dwryv56
Лучший вратарь, который в карьере отлично сыграл лишь 75 минут
Команда играла отлично 75 минут, а вратарь сделал свое дело на последней минуте.
+6
-3
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Заборостроитель
Взлеты и падения🤣
https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/emiliano-martinez-aston-villa-attempts-857455402.jpg?w=620
+3
-1
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nb8dwryv56
Лучший вратарь, который в карьере отлично сыграл лишь 75 минут
+5
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Tristan...
Аргентина весь финал была лучше. Только после 70 минуты французы начали эпизодически представлять опасность у их ворот. Лучшая команда турнира выиграла турнир заслуженно.

Этот матч стал точкой невозврата для Криштибоев, контрольный выстрел... Их жизнь больше никогда не будет как прежде...
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Leon Petov
Ответ Tristan...
Аргентина весь финал была лучше. Только после 70 минуты французы начали эпизодически представлять опасность у их ворот. Лучшая команда турнира выиграла турнир заслуженно. Этот матч стал точкой невозврата для Криштибоев, контрольный выстрел... Их жизнь больше никогда не будет как прежде...
После того как друзей Месси - Антуана и Дембеля, убрали с поля, французы доминировали над аргами
+6
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Grime Font
Ответ Tristan...
Аргентина весь финал была лучше. Только после 70 минуты французы начали эпизодически представлять опасность у их ворот. Лучшая команда турнира выиграла турнир заслуженно. Этот матч стал точкой невозврата для Криштибоев, контрольный выстрел... Их жизнь больше никогда не будет как прежде...
это был турнир по пенальти? просто я тогда не понимаю почему они лучшие
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Wiley Fox
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corazón blanco
Вчера конечно эпичный гол пропустил от Ноттингема, расслабился после получения трофея Яшина.
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kacnep
Мы вчера видели, какой ты лучший вратарь мира
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Dula
Ответ nb8dwryv56
Лучший вратарь, который в карьере отлично сыграл лишь 75 минут
Может трудности перевода? И он имел в виду что он стал вратарем лучше, чем был до этого финала🤔
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Случайно заскочил
Ответ Wiley Fox
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🤣🤣🤣 🤡🤡🤡
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