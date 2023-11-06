Тренер «Тюмени» Меньщиков о лидерстве в Первой лиге: «Когда будет последний тур, тогда и порадуемся»

Игорь Меньщиков высказался о лидерстве «Тюмени» в Мелбет Первой лиге.

— Команда вышла на первое место, но радости на лице нет, почему?

— Вы знаете, побед и поражений на всю жизнь не бывает. Каждая последующая игра важна.

Когда будет последний тур, тогда и порадуемся. Чемпионат продолжается, готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер « ».

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