Тренер «Тюмени» Меньщиков о лидерстве в Первой лиге: «Когда будет последний тур, тогда и порадуемся»
Игорь Меньщиков высказался о лидерстве «Тюмени» в Мелбет Первой лиге.
— Команда вышла на первое место, но радости на лице нет, почему?
— Вы знаете, побед и поражений на всю жизнь не бывает. Каждая последующая игра важна.
Когда будет последний тур, тогда и порадуемся. Чемпионат продолжается, готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер «Тюмени».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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