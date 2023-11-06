Тренер «Тюмени» Меньщиков о лидерстве в Первой лиге: «Когда будет последний тур, тогда и порадуемся»

Теги Первая лига Тюмень Игорь Меньщиков Футбол

Игорь Меньщиков высказался о лидерстве «Тюмени» в Мелбет Первой лиге.

— Команда вышла на первое место, но радости на лице нет, почему?

 — Вы знаете, побед и поражений на всю жизнь не бывает. Каждая последующая игра важна.

Когда будет последний тур, тогда и порадуемся. Чемпионат продолжается, готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер «Тюмени».

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2 комментария

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Роман Грожан
кто знает много про тюмень и тренера? в чем секрет успеха команды которая только-только вышла из второй лиги
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Bartez1986
Ответ Роман Грожан
кто знает много про тюмень и тренера? в чем секрет успеха команды которая только-только вышла из второй лиги
Меньщиков о себе неплохо ещё в Роторе заявил. В Тюмени где-то не везло. И ему, и команде. В этом сезоне неплохо провели трансферную кампанию. Есть интересные молодые игроки. Плюс хорошая атмосфера в команде. Знаю несколько парней из клуба, потому и обладаю информацией)
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