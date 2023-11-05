«Аякс» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд и поднялся на 11-е место. Было 10 игр без побед

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Херенвен Джон ван ’т Схип Волендам Футбол

«Аякс» одержал вторую победу подряд в Эредивизи.

В сегодняшнем матче 11-го тура «Аякс» разгромил «Херенвен» (4:1). В предыдущей игре команда одержала победу над «Волендамом» (2:0).

«Аяксу» под руководством Джона ван ’т Схипа, назначенного временным главным тренером команды, удалось выиграть 2 матча подряд впервые с начала сезона. До этого команде не удавалось победить в 10 матчах подряд.

Амстердамский клуб поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков в 10 матчах.

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2 комментария

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waleri
Как и предполагалось сейчас покатит катком. Ван Шип наладил, прежде всего, атмосферу в раздевалке, а ростер у амстердамцев едва ли не лучший по определению (в атаке так точно). Да еще результативный страйкер из Мидлсбро для кучи подъехал!
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Ulukbek Kiyazov
Так и Тен Хаг без работы останется...
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