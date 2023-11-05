«Аякс» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд и поднялся на 11-е место. Было 10 игр без побед
«Аякс» одержал вторую победу подряд в Эредивизи.
В сегодняшнем матче 11-го тура «Аякс» разгромил «Херенвен» (4:1). В предыдущей игре команда одержала победу над «Волендамом» (2:0).
«Аяксу» под руководством Джона ван ’т Схипа, назначенного временным главным тренером команды, удалось выиграть 2 матча подряд впервые с начала сезона. До этого команде не удавалось победить в 10 матчах подряд.
Амстердамский клуб поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков в 10 матчах.
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