«Аякс» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд и поднялся на 11-е место. Было 10 игр без побед

«Аякс» одержал вторую победу подряд в Эредивизи.

В сегодняшнем матче 11-го тура « » разгромил « » (4:1). В предыдущей игре команда одержала победу над « » (2:0).

«Аяксу» под руководством Джона ван ’т Схипа, назначенного временным главным тренером команды, удалось выиграть 2 матча подряд впервые с начала сезона. До этого команде не удавалось победить в 10 матчах подряд.

Амстердамский клуб поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков в 10 матчах.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!