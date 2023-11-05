Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «До гола «Крылья» играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре доминируют над хозяевами»
Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2).
– В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами.
В нашем состоянии с большим количеством травм мы в такую активную игру здесь играть не смогли. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление немного с разреженной зоной в обороне. Учитывая качество Кордобы, пропускали моменты, и они были связаны с тем, что за любые мячи он мог зацепиться.
В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но «Краснодар» сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.
– С чем связана замена Салтыкова?
– Показалось, что он подсаживается, и еще были определенные действия в обороне, и по объему слишком много на него выпало, из‑за чего его надо приберечь. Мы решили так освежить игру, – сказал тренер «Крыльев».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Лично мне показалось, что старались сегодня только Гарре и Фернандо
Остальные вообще варёные
Гарре чуть ли и не за опорников тащил в отборе, так и вперед бежал активнее всех
Салтыков после Бразилии мега тяжёлый, но его выпускают, мож лучше тогда с замены выйдет под уставших соперников и свои 20 минут отбегает
А так, или перегорели, или зазнались, как пешеходит Евгеньев, или как выключаются из эпизодов игроки, от которых не ждёшь такого (Горшков тот же) - оч удивляет. В каждом матче эпизод, как наших обводит кто-то на фланге, и они бросают даже бежать за соперником! Витюгов ранее, Горшков, Салтыков сегодня. Можно хотя бы научиться прихватить/обнять тип тактчиеского фола
Ну и принятие решений - вообще полный атас, оч мельчили, какие-то пасы в ноги сопернику постоянные(даже когда не прессингуют и есть время подумать) , а со стандартом даже поднять выше колена/докинуть до штрафной не получалось
Удивляют который матч(
Скорее бы Бабкин и Якуба восстановились, боевые ребята, добавят свежести и интенсивности
Ну и жаль, что много упустили, но ничего критичного, просто со следующего тура собраться бы снова
+ резерв в этом году позволяет ротацию проводить, а замены почти всегда все равно на 80й(кроме сегодняшнего матча)
В общем, проиграли и тактически, и стратегически. Да и не верится после матча вовсе, что ехали играть на победу. И взаправду все какие-то не выспавшиеся были...