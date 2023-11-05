Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «До гола «Крылья» играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре доминируют над хозяевами»

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2).

– В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами.

В нашем состоянии с большим количеством травм мы в такую активную игру здесь играть не смогли. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление немного с разреженной зоной в обороне. Учитывая качество Кордобы, пропускали моменты, и они были связаны с тем, что за любые мячи он мог зацепиться.

В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но « » сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.

– С чем связана замена ?

– Показалось, что он подсаживается, и еще были определенные действия в обороне, и по объему слишком много на него выпало, из‑за чего его надо приберечь. Мы решили так освежить игру, – сказал тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!