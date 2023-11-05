Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «До гола «Крылья» играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре доминируют над хозяевами»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Краснодар Никита Салтыков Футбол

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2).

– В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами.

В нашем состоянии с большим количеством травм мы в такую активную игру здесь играть не смогли. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление немного с разреженной зоной в обороне. Учитывая качество Кордобы, пропускали моменты, и они были связаны с тем, что за любые мячи он мог зацепиться.

В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но «Краснодар» сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.

– С чем связана замена Салтыкова?

– Показалось, что он подсаживается, и еще были определенные действия в обороне, и по объему слишком много на него выпало, из‑за чего его надо приберечь. Мы решили так освежить игру, – сказал тренер «Крыльев».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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King_X
15 минут в неплохой футбол играли?
Лично мне показалось, что старались сегодня только Гарре и Фернандо
Остальные вообще варёные
Гарре чуть ли и не за опорников тащил в отборе, так и вперед бежал активнее всех

Салтыков после Бразилии мега тяжёлый, но его выпускают, мож лучше тогда с замены выйдет под уставших соперников и свои 20 минут отбегает

А так, или перегорели, или зазнались, как пешеходит Евгеньев, или как выключаются из эпизодов игроки, от которых не ждёшь такого (Горшков тот же) - оч удивляет. В каждом матче эпизод, как наших обводит кто-то на фланге, и они бросают даже бежать за соперником! Витюгов ранее, Горшков, Салтыков сегодня. Можно хотя бы научиться прихватить/обнять тип тактчиеского фола

Ну и принятие решений - вообще полный атас, оч мельчили, какие-то пасы в ноги сопернику постоянные(даже когда не прессингуют и есть время подумать) , а со стандартом даже поднять выше колена/докинуть до штрафной не получалось

Удивляют который матч(
Скорее бы Бабкин и Якуба восстановились, боевые ребята, добавят свежести и интенсивности

Ну и жаль, что много упустили, но ничего критичного, просто со следующего тура собраться бы снова
+ резерв в этом году позволяет ротацию проводить, а замены почти всегда все равно на 80й(кроме сегодняшнего матча)
+4
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Куй Бышевец
порадовала ХК Лада, утерла нос ЦСКА
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Промах Мораты
Слабо сыграли. Причём Краснодар тоже ничего не показал.
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очень плохая игра от КС и в принципе последние матчи проводят крайне слабо, ни разу не претендент на медали...
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Куй Бышевец
какой-то взгляд у Осинкина, как будто ему нечего не интересно
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suwor
Ответ King_X
15 минут в неплохой футбол играли? Лично мне показалось, что старались сегодня только Гарре и Фернандо Остальные вообще варёные Гарре чуть ли и не за опорников тащил в отборе, так и вперед бежал активнее всех Салтыков после Бразилии мега тяжёлый, но его выпускают, мож лучше тогда с замены выйдет под уставших соперников и свои 20 минут отбегает А так, или перегорели, или зазнались, как пешеходит Евгеньев, или как выключаются из эпизодов игроки, от которых не ждёшь такого (Горшков тот же) - оч удивляет. В каждом матче эпизод, как наших обводит кто-то на фланге, и они бросают даже бежать за соперником! Витюгов ранее, Горшков, Салтыков сегодня. Можно хотя бы научиться прихватить/обнять тип тактчиеского фола Ну и принятие решений - вообще полный атас, оч мельчили, какие-то пасы в ноги сопернику постоянные(даже когда не прессингуют и есть время подумать) , а со стандартом даже поднять выше колена/докинуть до штрафной не получалось Удивляют который матч( Скорее бы Бабкин и Якуба восстановились, боевые ребята, добавят свежести и интенсивности Ну и жаль, что много упустили, но ничего критичного, просто со следующего тура собраться бы снова + резерв в этом году позволяет ротацию проводить, а замены почти всегда все равно на 80й(кроме сегодняшнего матча)
Да чего тут удивляться... В матче с "Пари НН" поймались " на удочку хитрющего С.Юрана. Им дали пространство, позволили не контратаковать, а атаковать, забили гол и заставили пытаться пройти эшелонированную и грамотную оборону. Зениту проиграли, потому что это "Зенит". А сегодня снова были "пойманы", как ни странно. В атаку с лидером? Зачем? Почему со "Спартаком" весь матч играли в контратаку и всё получилось? И, собственно, о ком из основных травмированных сказал И.Осинькин? Ну, Бабкин - да, естественно. А кто ещё-то?
В общем, проиграли и тактически, и стратегически. Да и не верится после матча вовсе, что ехали играть на победу. И взаправду все какие-то не выспавшиеся были...
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Алексей Иванов
Быки, с победой!
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samarskij-kuzmich
Ответ suwor
Да чего тут удивляться... В матче с "Пари НН" поймались " на удочку хитрющего С.Юрана. Им дали пространство, позволили не контратаковать, а атаковать, забили гол и заставили пытаться пройти эшелонированную и грамотную оборону. Зениту проиграли, потому что это "Зенит". А сегодня снова были "пойманы", как ни странно. В атаку с лидером? Зачем? Почему со "Спартаком" весь матч играли в контратаку и всё получилось? И, собственно, о ком из основных травмированных сказал И.Осинькин? Ну, Бабкин - да, естественно. А кто ещё-то? В общем, проиграли и тактически, и стратегически. Да и не верится после матча вовсе, что ехали играть на победу. И взаправду все какие-то не выспавшиеся были...
Ну про травмированных это у него теперь мантра такая. Хотя на самом деле ситуация гораздо лучше с резервом обстоит, чем тогда, когда ещё выигрывали.
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