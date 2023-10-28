Кассьерра забил 10-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров
Матео Кассьерра забил 10-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Зенита» поразил ворота «Ахмата» в матче 13-го тура чемпионата России (2:1, второй тайм).
Теперь на счету колумбийца 10 забитых мячей в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Федор Чалов – отличились по 6 раз.
Подробную статистику Кассьерры можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».
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но когда молодец,тогда молодец)
Ещё и с Сергеевым в паре неплохо так сыгываются.