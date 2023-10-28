Кассьерра забил 10-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Джон Кордоба Матео Кассьерра Федор Чалов Эдуард Сперцян Футбол

Матео Кассьерра забил 10-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Зенита» поразил ворота «Ахмата» в матче 13-го тура чемпионата России (2:1, второй тайм). 

Теперь на счету колумбийца 10 забитых мячей в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Федор Чалов – отличились по 6 раз. 

Подробную статистику Кассьерры можно найти здесь. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Leon Petov
А ведь ещё 3 месяца назад все писали: "не уровень Зенита! уберите его на лавку!"
ну ведь по делу же говорили, прошлый сезон Матео откровенно провалил
но когда молодец,тогда молодец)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Долго запрягал, но таки погнал Матео )
Ещё и с Сергеевым в паре неплохо так сыгываются.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fazy10
статистика шикарная
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Кордоба конечно, тоже хорош. Но Кассьерра лучше)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Матео красавчик! Дальнейших успехов!👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
А ведь ещё 3 месяца назад все писали: "не уровень Зенита! уберите его на лавку!"
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaltikaSPb
Что за ерунда, а нам говорят что Соболев лучший
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Отличный трансфер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenit Spb
Матео просто разрывает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OLD Apple52NN
Прорвало наконец-то. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Умеет забивать, всё-таки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YuriyVS
Кассьера забил из вне игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий