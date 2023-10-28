Кассьерра забил 10-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров

Матео Кассьерра забил 10-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий « » поразил ворота « » в матче 13-го тура чемпионата России (2:1, второй тайм).

Теперь на счету колумбийца 10 забитых мячей в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в списке лучших бомбардиров. Его ближайшие преследователи – , Эдуард Сперцян и – отличились по 6 раз.

Подробную статистику можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».

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