Где смотреть Милан – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, сыграют Милан и ПСЖ в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Милан – ПСЖ

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Милан – ПСЖ