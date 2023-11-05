Марсело выиграл 30-й трофей. 5-кратный победитель ЛЧ назвал Кубок Либертадорес главным титулом в клубной карьере: «Реал» поймет»
Марсело выиграл 30-й трофей в карьере.
«Флуминенсе», за который выступает бразилец, победил «Бока Хуниорс» (2:1) в финале Кубка Либертадорес и впервые выиграл этот трофей.
После финала Марсело, 5-кратный обладатель Лиги чемпионов, назвал Кубок Либертадорес главным титулом в клубной карьере.
«В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.
Помимо побед в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес, Марсело 6 раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, 5 раз – Суперкубок Испании, трижды – Суперкубок УЕФА, 4 раза – клубный чемпионат мира, дважды – чемпионат штата Рио-де-Жанейро, по разу – трофей Рио и Кубок конфедераций со сборной Бразилии.
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Марсело топ!
Джордан, Кобе и Марсело!!!
Жаль, что достойной замены пока нет у Реала на эту позицию. Бразильская школа крайних защитников, конечно, дала много талантов:Марсело, Карлос, Алвес, Кафу и др.
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