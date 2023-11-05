Марсело выиграл 30-й трофей. 5-кратный победитель ЛЧ назвал Кубок Либертадорес главным титулом в клубной карьере: «Реал» поймет»

Теги Флуминенсе Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марсело Кубок Либертадорес Футбол

Марсело выиграл 30-й трофей в карьере.

«Флуминенсе», за который выступает бразилец, победил «Бока Хуниорс» (2:1) в финале Кубка Либертадорес и впервые выиграл этот трофей.

После финала Марсело, 5-кратный обладатель Лиги чемпионов, назвал Кубок Либертадорес главным титулом в клубной карьере.

«В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.

Помимо побед в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес, Марсело 6 раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, 5 раз – Суперкубок Испании, трижды – Суперкубок УЕФА, 4 раза – клубный чемпионат мира, дважды – чемпионат штата Рио-де-Жанейро, по разу – трофей Рио и Кубок конфедераций со сборной Бразилии.

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42 комментария

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corazón blanco
Шикарнейший игрок, очень рад за Марсело. Пришел из Флуминенсе в Мадрид будучи юнцом, заменил великого Роберто Карлоса, стал легендой клуба выиграл абсолютно все, затем вернулся в родной Флуминенсе и помог команде завоевать первый в истории Кубок Либертадорес. 6 побед в самых престижных клубных соревнованиях. Легенда.
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Shumi-jr
Ответ FOOTBALL Live
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Ты унижаешь себя таким комментарием…
Прочти новость, пойми о чем она… не позорься
+22
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Evergreen
Главные фанаты Реала как обычно самые первые в комментах )
+25
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grinch
этот мужик точно входит в 3 лучших атакующих защитников всех времен!
+17
-4
+13
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Дороф
Ответ Aleksey Novikov
Вроде все комменты по делу а одни минуса. кто это так хулиганит? Марсело топ!
Так известно кто... этим пользователям сходит с рук мультиаккаунтинг, оскорбительное коверканье фамилий игроков и названий клубов, подтасовка фактов и броски в ЧС всех несогласных.
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
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Суарес это уже понял, выиграв Ла Лигу с Атлетико, забив спасительные голы в 37 и 38 турах
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Дороф
Ответ Homelender_666
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Щас обидятся и будут репортить, хотя на правду вроде как не обижаются...
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Мукунку хороший
Да выиграл.. молодец..но толку от него,вчера было,как от бабушек которые занимаются скандинавской ходьбой.. Всему своё время..
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Роман
Марсело, Роберто Карлос у Реала были лучшие левые защитники.
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Aleksey Novikov
Вроде все комменты по делу а одни минуса. кто это так хулиганит?
Марсело топ!
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Homelender_666
гурулька, слабый байт, переделывай)
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Виктор Никитин
Ответ Bazilic
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Кафу не был настолько крут в атаке, но он был надёжнее в обороне
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Muzaffer Batyrkhodzhaev
Ответ Bazilic
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хаха какой блин Кафу?) из твоего списка Марсело номер один, Карлос второй а Алвеса спорный! тут даже Кафой не пахнет, Марсело самый техничный и креактивный защитник, в некст раз выйди с фифа потом пиши коммент)
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Перед сном обсудите свои деликатные темы, тут никому не интересны подробности)
Вот именно. Поэтому оставьте свои ласки с ригобером для дома:)
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Muzaffer Batyrkhodzhaev
Ответ Evergreen
Главные фанаты Реала как обычно самые первые в комментах )
и что тут плохого?
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Homelender_666
"Ахахах🤣🤣🤣" - так мило, что гуру поддерживает своего парня в комментах:))
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Stepan Alexandrovich
Пылит еще дед)
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ANDI
МАРСЕЛО не кто не осудит из фанов РЕАЛА , прав.
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alexmixer9
Ответ Bazilic
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Факкетти, Мальдини и Лам в сторонке построят наверное)
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
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никто из связки реалбарселона мне не друг
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Homelender_666
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VAX
Ответ grinch
этот мужик точно входит в 3 лучших атакующих защитников всех времен!
точно

Джордан, Кобе и Марсело!!!
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Homelender_666
Ответ Evergreen
Главные фанаты Реала как обычно самые первые в комментах )
комплексы - они такие:)
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Sn00pyyy
Можно поздравить Марсело-на клубном уровне выиграл почти все, что только можно.
Жаль, что достойной замены пока нет у Реала на эту позицию. Бразильская школа крайних защитников, конечно, дала много талантов:Марсело, Карлос, Алвес, Кафу и др.
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Дороф
Ответ GuruFutbola
Тебя давно мог бы кинуть в чс, но мне нравиться с тобой играться как Гави с билингемом)
Видел я, как он контролировал Джуди, когда тот попытался порвать сетку ворот Барсы...
###### сравнение!
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