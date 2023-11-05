Хавбек «Локо» Рыбчинский: «Спартак» всегда есть «Спартак». Сильная команда, поэтому о недооценке речи идти не может»

Дмитрий Рыбчинский высказался в преддверии матча «Локомотива» со «Спартаком».

Игра 14-го тура Мир пройдет сегодня.

— С чем связано отсутствие побед в трех последних матчах чемпионата?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Соперники, наверно, разбирают нас. По-особенному настраиваются на «Локомотив». Поэтому такие проблемы.

Хорошо, что в Кубке выиграли достаточно матчей, включая последний с «Рубином». И уже настраиваемся на следующую игру со « ».

— Что ждете от дерби с ним?

— У нас в чемпионате таблица плотная. И в принципе матч со «Спартаком» будет сложный. Надо будет выходить с предельной отдачей — это и так всем понятно. Надо с максимальным настроем отыграть от первой до последней минуты.

— Может быть, странный вопрос, но то, как «Спартак» в последнее время проваливает матчи, проигрывая «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2), не расслабляет вас перед дерби с красно-белыми?

— Нет, ни в коем случае. «Спартак» всегда есть «Спартак». Сильная команда. Хорошая команда. Поэтому о недооценке вообще речи идти не может.

Так что будем максимально настраиваться и разбирать игру соперника, как делаем это всегда. Тренер нам подскажет, что нам надо будет делать, – сказал хавбек « ».

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