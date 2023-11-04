Семак о 2:0 с «Балтикой»: «Замечательный 2-й тайм в исполнении «Зенита». Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Балтикой».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ.

– Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у «Зенита» не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надежно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач.

Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжелым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко. С августа «Балтика» никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжелой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу.

– Можно ли выход Клаудиньо на поле назвать ключевым?

– Думаю, нет. Мы и до выхода Клаудиньо забили мяч. С его выходом добавили качества, он отдал прекрасную передачу на второй гол, а также в эпизоде, когда не смог забить Изидор. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Клаудиньо пропустил [тренировки] из‑за болезни, поэтому он сыграл столько, на сколько на наш взгляд он был готов.

– Были ли у вас по ходу матча сомнения в победе «Зенита»?

– Что за сомнения? Была уверенность в том, как должны мы играть. Результат может быть любой вне зависимости от того, как ты играешь. У нас тоже в чемпионате были матчи, где создавали много моментов, а в итоге были поражения. Тем и интересен футбол, что ни в одном матче нельзя быть уверенным в результате, – сказал Семак

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4 комментария

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Ale87
Заметили как Богданыч не дал Фернандасу ввести мяч с аута, когда Латышонок не смог продолжить матч ? Красава 👍
+12
-1
+11
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Сергей48
Сергей Семак, как всегда сдержан и интеллигентен!
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-3
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Зелёный гопник
Зенит хорош !
Набрали форму 💪🏻
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Данко Лазович
На Балтийском море не будет легко никому)
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