Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А. «Интер» лидирует в чемпионате
Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А в октябре.
Возглавляющий «Интер» специалист получил награду во второй раз в карьере. Впервые это произошло в декабре 2021 года.
«Нерадзурри» выиграли два из трех матчей в октябре и один раз сыграли вничью. Они лидируют в чемпионате после 10 туров, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 3.
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