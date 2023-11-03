Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А. «Интер» лидирует в чемпионате

Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А в октябре.

Возглавляющий « » специалист получил награду во второй раз в карьере. Впервые это произошло в декабре 2021 года.

«Нерадзурри» выиграли два из трех матчей в октябре и один раз сыграли вничью. Они лидируют в чемпионате после 10 туров, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 3.

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