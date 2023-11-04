Кассьерра забил 11-й гол в сезоне РПЛ – «Балтике». Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров
Матео Кассьерра забил 11-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Зенита» поразил ворота «Балтики» в матче 14-го тура чемпионата России (2:0, второй тайм).
Колумбиец лидирует в списке лучших бомбардиров лиги – на его счету 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Второе место занимает форвард ЦСКА Федор Чалов, забивший 7 голов.
Подробную статистику Кассьерры можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит».
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