Кассьерра забил 11-й гол в сезоне РПЛ – «Балтике». Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров

Матео Кассьерра забил 11-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий « » поразил ворота «Балтики» в матче 14-го тура чемпионата России (2:0, второй тайм).

Колумбиец лидирует в списке лучших бомбардиров лиги – на его счету 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Второе место занимает форвард ЦСКА Федор Чалов, забивший 7 голов.

Подробную статистику можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Зенит».

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