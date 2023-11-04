Кассьерра забил 11-й гол в сезоне РПЛ – «Балтике». Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра забил 11-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Зенита» поразил ворота «Балтики» в матче 14-го тура чемпионата России (2:0, второй тайм).

Колумбиец лидирует в списке лучших бомбардиров лиги – на его счету 11 забитых мячей и 1 результативная передача. Второе место занимает форвард ЦСКА Федор Чалов, забивший 7 голов. 

Подробную статистику Кассьерры можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит». 

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15 комментариев

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Vićtor Diaź
Они с Сергеевым договорились забивать в каждом матче, видимо)
+19
0
+19
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igls54
Наказали "Балтику" за "дерзость и молодость"
+12
-1
+11
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Сергей Жарковский
Кассьерра и Сергеев делают голы как на заказ! Молодцы! Зенит с победой!👏👏👏
+11
0
+11
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SMART789
Видимо я ничего не понимаю в нападающих
+8
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Человек1991
Кассьера 12 голов 5 голевых, Топ 5 Мира в сезоне по системе гол+пас. )) Вместе с Кейном , Месси , Холландом и Беллингемом . )
+8
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+8
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freeman123
Просто надо играть им вдвоём, они дополняют друг друга и отсюда голы)
+5
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Дмитрий9779
Передача Клаудиньо супер и Кассьерра пробил под штангу!
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Nick Crosier
Малком его похоже морально сдерживал от забитых голов.
+5
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Nogoi89
Тот случай, когда человек сделал выводы после своих неудач. Не сказать, что он стал играть в 5-10 раз лучше, но очень высокая реализация у парня стала. А, это и было его проблемой в том году.
+2
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Ale87
А какой пас Клауда ! Шоколадный, как сказал бы Геннадий Сергеевич =)
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Рашпель793
Кассьера - Сергеев прям нехилая такая замена Дзюбе - Азмуну нарисовалась в атаке.
Когда полностью сыграются, вообще кошмарить всех будут )
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Spartak Zenit
не тому золотой мяч вручили
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waleri
Потенциал колумбийца был виден еще даже не в Сочи, а когда совсем молодым приехал в "Аякс", напоминая Нванкво Кану.
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Любовь Мелехова
Зенит с победой! Сергеева и Кассьерру с красивыми голами! Кержакова с сухими воротами! А всех болельшиков СБГ с праздником!
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Зелёный гопник
Краснодар будет разгромлен в Питере 😎
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