Хавбек ЦСКА Файзуллаев сравнил чемпионаты Узбекистана и России: «У меня на родине более техничный. По силе РПЛ мощнее»

Аббосбек Файзуллаев сравнил чемпионаты Узбекистана и России.

– В чем видишь ключевые отличия между чемпионатами Узбекистана и России?

– Думаю, у меня на родине он более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности, – сказал хавбек ЦСКА.

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