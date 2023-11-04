Хавбек ЦСКА Файзуллаев сравнил чемпионаты Узбекистана и России: «У меня на родине более техничный. По силе РПЛ мощнее»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Узбекистан Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев сравнил чемпионаты Узбекистана и России.

– В чем видишь ключевые отличия между чемпионатами Узбекистана и России?

– Думаю, у меня на родине он более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности, – сказал хавбек ЦСКА.

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4 комментария

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Новый тренер ФК Спартак
Узбекская тики така
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Антимосковский
загугли самый техничный чемпионат
в следующем видео скажи что узбек самый сильный нация и не про русских☝️
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Чемпион Людей
поверю в это только если все игроки в чемпионате Узбекистана как Файзуллаев
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jqzn88xn6n
Маленький и юркий. Тащит ЦСКА! Молоток 🇺🇿
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