Фил Невилл близок к назначению в «Портленд». Ранее он возглавлял «Интер Майами»

Теги Фил Невилл МЛС отставки сборная Канады по футболу Портленд Тимберс Футбол

Фил Невилл, вероятно, станет главным тренером «Портленд Тимберс».

Переговоры 46-летнего англичанина с американским клубом находятся на продвинутой стадии.

В минувшем регулярном чемпионате МЛС «Портленд» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

В настоящее время Невилл входит в тренерский штаб сборной Канады, а до этого 2,5 года возглавлял «Интер Майами».

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1 комментарий

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Партизанен
Фил это Вам не Гарри)))
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