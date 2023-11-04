Фил Невилл близок к назначению в «Портленд». Ранее он возглавлял «Интер Майами»
Фил Невилл, вероятно, станет главным тренером «Портленд Тимберс».
Переговоры 46-летнего англичанина с американским клубом находятся на продвинутой стадии.
В минувшем регулярном чемпионате МЛС «Портленд» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.
В настоящее время Невилл входит в тренерский штаб сборной Канады, а до этого 2,5 года возглавлял «Интер Майами».
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