Чичарито покинул «Лос-Анджелес Гэлакси». Экс-форвард «МЮ» провел в МЛС 4 сезона

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси трансферы Хавьер Эрнандес Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.

35-летний форвард покинул клуб МЛС в связи с истечением срока контракта.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» выступал за «Гэлакси» с 2020 года и подпадал под «правило Бекхэма» – его зарплата не учитывалась под потолком зарплат.

В 82 матчах за «Гэлакси» во всех турнирах мексиканец забил 39 голов и сделал 6 ассистов.

Последний раз Чичарито выходил на поле 8 июня в матче Открытого кубка США с «Реал Солт Лэйк» (2:3), в котором получил разрыв передней крестообразной связки колена.

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