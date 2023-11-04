Чичарито покинул «Лос-Анджелес Гэлакси». Экс-форвард «МЮ» провел в МЛС 4 сезона
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.
35-летний форвард покинул клуб МЛС в связи с истечением срока контракта.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» выступал за «Гэлакси» с 2020 года и подпадал под «правило Бекхэма» – его зарплата не учитывалась под потолком зарплат.
В 82 матчах за «Гэлакси» во всех турнирах мексиканец забил 39 голов и сделал 6 ассистов.
Последний раз Чичарито выходил на поле 8 июня в матче Открытого кубка США с «Реал Солт Лэйк» (2:3), в котором получил разрыв передней крестообразной связки колена.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Комментарии