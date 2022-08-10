Чичарито: «Если бы «МЮ» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно»

Хавьер Эрнандес заявил, что готов играть за «Манчестер Юнайтед» бесплатно.
«Если бы «Юнайтед» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно». Конечно, знаете, я бы так и сделал.
Но я также хочу проявить уважение к своему клубу. Я играю очень стабильно, и моя цель – выиграть чемпионат с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Если что-то случится в будущем – так тому и быть, но сейчас я на 100 процентов с «Лос-Анджелесом», – сказал нападающий.
Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2010 по 2015 год.