Чичарито: «Если бы «МЮ» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно»

Теги Манчестер Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия Хавьер Эрнандес Футбол

Хавьер Эрнандес заявил, что готов играть за «Манчестер Юнайтед» бесплатно. 

«Если бы «Юнайтед» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно». Конечно, знаете, я бы так и сделал.

Но я также хочу проявить уважение к своему клубу. Я играю очень стабильно, и моя цель – выиграть чемпионат с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Если что-то случится в будущем – так тому и быть, но сейчас я на 100 процентов с «Лос-Анджелесом», – сказал нападающий.

Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2010 по 2015 год. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные