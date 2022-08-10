Чичарито: «Если бы «МЮ» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно»

заявил, что готов играть за «Манчестер Юнайтед» бесплатно.

«Если бы «Юнайтед» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно». Конечно, знаете, я бы так и сделал.

Но я также хочу проявить уважение к своему клубу. Я играю очень стабильно, и моя цель – выиграть чемпионат с .

Если что-то случится в будущем – так тому и быть, но сейчас я на 100 процентов с «Лос-Анджелесом», – сказал нападающий.

Чичарито выступал за с 2010 по 2015 год.