Индзаги об 1:0: «Рома» очень хорошо защищалась, но «Интер» был терпелив»
Симоне Индзаги высказался о победе «Интера» над «Ромой» (1:0) в Серии А.
– «Рома» очень хорошо защищалась. Мы были хороши и терпеливы, в таких матчах, когда долго не удается забить, могут возникнуть проблемы, но команда действовала четко.
– Была ли на поле другая атмосфера из-за ситуации с Лукаку?
– Атмосфера при наших фанатах всегда одна и та же, всегда исключительная. Сегодня мы ощутили это еще сильнее.
Но будь то «Рома», «Милан», «Кальяри» или «Сассуоло» – атмосфера на «Сан-Сиро» всегда волшебная.
– Хотелось оградить команду от этой ситуации?
– Команда сама себя оградила. Мы готовили фазы владения мячом. «Рома» – это не только Лукаку.
– Вы встретились с Лукаку?
– Мы еще не виделись. Я уже высказал свои мысли летом. Все знают, что мы сделали, чтобы вернуть его. Он принял решение перейти куда-то еще, и я пережил это.
Я с ним не встречался, но поприветствовал бы при встрече. Решения, которые я принимал, всегда были во благо «Интера», – сказал тренер «Интера» Индзаги в эфире DAZN.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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