Индзаги об 1:0: «Рома» очень хорошо защищалась, но «Интер» был терпелив»

Теги Интер Рома Симоне Индзаги серия А Италия болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Симоне Индзаги высказался о победе «Интера» над «Ромой» (1:0) в Серии А.

– «Рома» очень хорошо защищалась. Мы были хороши и терпеливы, в таких матчах, когда долго не удается забить, могут возникнуть проблемы, но команда действовала четко.

– Была ли на поле другая атмосфера из-за ситуации с Лукаку?

– Атмосфера при наших фанатах всегда одна и та же, всегда исключительная. Сегодня мы ощутили это еще сильнее.

Но будь то «Рома», «Милан», «Кальяри» или «Сассуоло» – атмосфера на «Сан-Сиро» всегда волшебная.

– Хотелось оградить команду от этой ситуации?

– Команда сама себя оградила. Мы готовили фазы владения мячом. «Рома» – это не только Лукаку.

– Вы встретились с Лукаку?

– Мы еще не виделись. Я уже высказал свои мысли летом. Все знают, что мы сделали, чтобы вернуть его. Он принял решение перейти куда-то еще, и я пережил это.

Я с ним не встречался, но поприветствовал бы при встрече. Решения, которые я принимал, всегда были во благо «Интера», – сказал тренер «Интера» Индзаги в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария

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TaR
Интер прекрасен! Так держать
+2
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grande Inter
с реализацией сделай что - нибудь, который сезон мучаемся с этой проблемой, которые дают о себе знать в играх с топ - клубами
0
0
0
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