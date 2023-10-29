Индзаги об 1:0: «Рома» очень хорошо защищалась, но «Интер» был терпелив»

Симоне Индзаги высказался о победе «Интера» над «Ромой» (1:0) в Серии А.

– «Рома» очень хорошо защищалась. Мы были хороши и терпеливы, в таких матчах, когда долго не удается забить, могут возникнуть проблемы, но команда действовала четко.

– Была ли на поле другая атмосфера из-за ситуации с Лукаку?

– Атмосфера при наших фанатах всегда одна и та же, всегда исключительная. Сегодня мы ощутили это еще сильнее.

Но будь то «Рома», « », «Кальяри» или «Сассуоло» – атмосфера на «Сан-Сиро» всегда волшебная.

– Хотелось оградить команду от этой ситуации?

– Команда сама себя оградила. Мы готовили фазы владения мячом. « » – это не только .

– Вы встретились с Лукаку?

– Мы еще не виделись. Я уже высказал свои мысли летом. Все знают, что мы сделали, чтобы вернуть его. Он принял решение перейти куда-то еще, и я пережил это.

Я с ним не встречался, но поприветствовал бы при встрече. Решения, которые я принимал, всегда были во благо «Интера», – сказал тренер «Интера» в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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