Реал Сосьедад — Барселона: прогноз на матч 04.11.2023, Ла Лига

Центральный матч 12 тура чемпионата Испании состоится в Сан-Себастьяне. Даже если бы «Барселона» и «Реал Сосьедад» не занимали третье и пятое место в чемпионате, соответственно, все равно к поединку было бы приковано огромное внимание. Хозяева предстоящего матча за последние несколько сезонов стали одним из сильнейших клубов Испании. Большая роль в этом становлении принадлежит главному тренеру команды Иманолю Альгуасилю. В составе игроки отличного уровня, но претендовать на что-то большее чем место в Лиге Чемпионов баскам откровенно сложно. Все же у трех неизменных лидеров Примеры последних лет «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» и скамейка длиннее, и игроки более звездные. Так что «Реал Сосьедад» по итогам прошлого сезона можно назвать первой командой Испании после клубов грандов.

«Барселона» едет в Сан-Себастьян после первого поражения в сезоне, причем матч в Сан-Себастьяне может стать гораздо более сложным, чем минувшее противостояние с «Реалом». Во-первых, команду Хави подкосили травмы нескольких ведущих игроков. Тренер на них не сетует, активно привлекает молодежь, но все прекрасно понимают, что сейчас молодые игроки не в состоянии полноценно заменить лидеров. Во-вторых, «Реал Сосьедад» очень системная команда, играть против которой очень сложно, тем более на их поле, где они пока в этом сезоне не потерпели ни одного поражения. В отличие от каталонцев баски провели кубковый поединок посреди недели в среду, но играл там по сути второй состав «Реала Сосьедад», лидеры полноценно готовились к «Барселоне». Матч состоится на стадионе Аноэта, начало в 23:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (-0,5), ТМ 2,5

Реал Сосьедад

В минувшем сезоне команда произвела самое благоприятное впечатление, поэтому новый сезон болельщики ждали в большим нетерпением. Российские тоже, ведь в межсезонье состоялся трансфер Арсена Захаряна из московского «Динамо». Самые отчаянные оптимисты ждали появления игрока сборной страны сразу в основном составе, но Альгуасиль не торопится и дозирует время россиянина, выпуская его на замену. Зато практически в каждом матче. Арсен вышел и в поединке предыдущего тура против «Райо Вальекано», правда, на последней минуте матча. Заменил он лидера команды Микеля Ойарсабаля, который отличился дважды. Однако уже через минуту хозяева сравняли счет, и баски потеряли два очка.

Захарян получил время в матче против неведомого «Буньоля» в первом раунде Кубка Короля. На матч вышли в основном запасные игроки команды и с трудом смогли превзойти любителей. Таким образом «Реал Сосьедад» начал выступать уже на три фронта. В чемпионате команда первые три матча закончила вничью, причем два из них играла на своем поле. Впоследствии были поражения от «Реала Мадрид» и «Атлетико Мадрид», но и четыре победы. В результате после 11 туров «Реал Сосьедад» пятый, но отставание от четвертого места уже пять очков. В целом, если бы не «Жирона», то баски занимают свое место в иерархии Примеры.

Не менее интересно было наблюдать за стартом бело-голубых в Лиге Чемпионов, и здесь все не менее оптимистично. После трех туров «Реал Сосьедад» вместе с «Интером» возглавляет турнирную таблицу в группе D, имея в активе победы над «Бенфикой» и «Зальцбургом» в гостях. Пока сомнений по поводу выхода в плей-офф испанской команды нет, а в чемпионате впереди проверка «Барселоной». Перед вами результаты пяти последних матчей команды из Сан-Себастьяна.

Кубок Испании. 01.11.2023, «Буньоль» — «Реал Сосьедад» — 0 : 1

— 0 : Примера. 29.10.2023, «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 24.10.2023, «Бенфика» — «Реал Сосьедад» — 0 : 1

— 0 : Примера. 21.10.2023, «Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1 : 0

— «Мальорка» — : 0 Примера. 08.10.2023, «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 2 : 1

Факты и цифры

«Реал Сосьедад» дважды становился чемпионом Испании в 1981 и 1982 годах, в минувшем сезоне команда набрала 71 очко и уверенно заняла 4 место

Лучшим бомбардиром команды в текущем чемпионате является Микель Ойарсабаль, на его счету 6 забитых мячей

Полузащитник Браис Мендес лучший ассистент, на его счету 3 голевые передачи

Защитник Игор Субельдия самый недисциплинированный игрок, на его счету 5 желтых карточек

Прогноз на матч Реал – Райо Вальекано

Барселона

Эмоциональное состояние игроков «Барселоны» после поражения в минувшем туре на своем поле от мадридского «Реала» вряд ли назовешь оптимальным. Тем более учитывая ход матча, в котором счет был открыт уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана. И все бы ничего, в целом «Барсе» удавалось контролировать ход игры, несмотря на постоянные атаки гостей сравнять результат. Но у «сливочных» сейчас есть Джуд Беллингем, который показывает феноменальный футбол. В итоге два его забитых мяча и поражение.

Тут еще и травмы, которые сильно подкосили сине-гранатовых. Роберт Левандовски только-только оправился и смог выйти на замену в матче с «Реалом», но до прежних кондиций поляку еще очень далеко. Нет Серджи Роберто, Френки де Йонга, Педри. На поле выходят еще год назад мало кому известные Ламин Ямаль, Марк Гиу. Первому 16 лет, второму — 17. Понятно, что все они, включая Педри и Гави будущее команды, и уже сейчас оказывают большую пользу. Другой вопрос, что до крупных побед они пока не созрели и полноценно заменить игроков основного состава не всегда могут.

«Барселона» пока четвертая, отставание от лидирующего «Реала» четыре очка, и вся борьба в чемпионате еще впереди. Но теперь надо выигрывать у «Реала Сосьедад» на их поле. Вообще раньше это не было большой проблемой, но сейчас баски очень опасный соперник. В Лиге Чемпионов у «Барселоны» все складывается еще лучше, чем у «Реал Сосьедад». Три победы в трех матчах, впереди еще одна с донецким «Шахтером» и, судя по тому, что показали горняки в первом матче, опасений за победный результат у каталонцев не должно быть. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

Примера. 28.10.2023, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 25.10.2023, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Примера. 22.10.2023, «Барселона» — «Атлетик» — 1 : 0

— «Атлетик» — : 0 Примера. 08.10.2023, «Гранада» — «Барселона» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Порту» — «Барселона» — 0 : 1

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Барселона» в 27-й раз в своей истории стала чемпионом Испании

Из 23 трех мячей «Барселоны» в нынешнем чемпионате 5 на счету Роберта Левандовского, он лучший бомбардир команды

Он же лучший ассистент команды, на счету польского нападающего 3 результативных передачи

Самый недисциплинированный игрок команды Гави, на его счету 4 предупреждения в чемпионате

История личных встреч Реала Сосьедад и Барселоны

История личных встреч команд длится уже более ста лет. Впервые они встретились в 1913 году в Барселоне в Кубке Испании. Матч закончился вничью со счетом 2 : 2. С тех пор сыграно 192 поединка и более чем трехкратное преимущество по победам в них у «Барселоны».

Победы «Реала Сосьедад» — 36

Победы «Барселоны» — 113

Ничьи — 43

Самая крупная победа «Реала Сосьедад» — 5 : 1

Самая крупная победа «Барселоны» — 8 : 2, 6 : 0

Последний матч между этими командами закончился в пользу «Реала Сосьедад», но он проходил в столице Каталонии. До этого баски выигрывали еще в 2016 году на своем поле, но команда тогда не входила в число лидеров Примеры. В последних пяти матчах футболисты «Барселоны» поразили ворота «Реала Сосьедад» 11 раз, 4 забитых мяча на счету Роберта Левандовского, один забил Сержи Роберто. Авторов шести других голов уже нет в составе сине-гранатовых. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 20.05.2023, «Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1 : 2

— 1 : Кубок Испании. 25.01.2023, «Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1 : 0

— «Реал Сосьедад» — : 0 Примера. 21.08.2022, «Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1 : 4

— 1 : Примера. 21.04.2022, «Реал Сосьедад» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Примера. 14.08.2021, «Барселона» — «Реал Сосьедад» — 4 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Реал Сосьедад — Барселона

В любом матче Примеры «Барселона» будет фаворитом за исключением некоторых поединков против мадридских «Реала» и «Атлетико». Большим подспорьем стало возвращения в строй Роберта Левандовского. В атаке это ключевой игрок команды. Сами за себя говорят его 8 баллов по системе «гол плюс пас». В прошлом сезоне поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата, если быстро наберет кондиции, то и сейчас составит конкуренцию Беллингему. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Реала Сосьедад» — 3,27

Ничья — 3,57

Победа «Барселоны» — 2,19

Ставка на победу «Барселоны» выглядит очень заманчивой, такой коэффициент на победу каталонцев встречается редко. Но уверенности в их успехе нет. Игра команды из Сан-Себастьяна выглядит очень сбалансированной. В конце концов у кого-то из трех грандов «Реал Сосьедад» должен отобрать очки. Можно рискнуть и поставить на ничью.

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