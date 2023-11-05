Реал Мадрид – Райо Вальекано прогноз, ставки и коэффициенты на матч 05.11.2023, чемпионат Испании, Ла Лига

В воскресенье, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится поединок 13 тура испанской Ла Лиги. «Реал» будет принимать «Райо Вальекано». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: тотал голов меньше 3,5 (1,61).

«Бланкос» подходят к дерби с «Вальекано» в очень приподнятом настроении. В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти «прибили» своего главного исторического соперника – Барселону. Реал уступал в счёте, но сумел переломить ход встречи благодаря дублю разыгравшегося не на шутку Джуда Беллингема (2:1).

К слову, на неделе Беллингем разжился престижным индивидуальным призом. Журнал France Football признал Джуда лучшим молодым игроком мира в 2023 году.

«У меня был отличный год и я рад выиграть столь престижный приз, но приоритетом для меня остаются командные трофеи. Сейчас я член очень большой семьи – семьи Реала. Я стал частью самого великого клуба в мировом футболе. Хочу приносить пользу команде, помогать и партнерам, и сотрудникам клуба. Рассчитываю, что нам удастся выиграть трофеи в этом сезоне», – сказал Джуд Беллингем.

Еще немного положительных новостей из стана «сливочных». Свою подпись под новым контрактом с «королевским клубом» поставил вингер Винисиус Жуниор. Также ожидается, что в ближайшее время примеру Вини последуют нападающий Родриго и центральный полузащитник Эдуардо Камавинга. Центральный офис «бланкос» вовсю трудится над тем, чтобы надолго сохранить своих талантов на «Сантьяго Бернабеу».

Добавим, что перед 12 туром Реал Карло Анчелотти возглавляет таблицу Примеры. «Сливочные» по дополнительным показателям опережают главную сенсацию чемпионата Испании – Жирону.

Подопечные Франсиско не сидели без дела среди недели. «Райо» успел провести кубковый матч со скромнейшей командой Атлетико де Лугонес. Вряд ли вас сильно удивит, что «пчелы» легко разнесли откровенно «колхозного» оппонента со счетом 6:0.

В целом Райо Вальекано выдает весьма солидный перфоманс и в Ла Лиге. После 11 туров кампании 2023/2024 «малый клуб Мадрида» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Суммарно Реал и «Райо» провели 40 очных матчей в рамках элитного футбольного дивизиона Испании. «Бланкос» доминируют – 31 победа при всего лишь 6 поражения. Еще три поединка завершились ничейным исходом.

Последний раз команды сыграли в рамках Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» 24 мая. Тогда три очка взяли подопечные Карло Анчелотти (2:1).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал – Райо Вальекано

Аналитики букмекерских контор практически не верят в то, что Райо Вальекано сможет разжиться очками на «Бернабеу». БК BetBoom дает на победу «бланкос» коэффициент 1,29. Успех «пчел» оценивается цифрой 9,94. Ничья идет за 5,96.

Мы считаем, что набравший отменную форму Реал добьется своего и одолеет «Райо». В то же время есть основания полагать, что «королевский клуб» не будет во что бы то ни стало стремиться разгромить оппонента. Дело в том, что уже 8 ноября подопечным Карло Анчелотти предстоит матч групповой стадии Лиги чемпионов против Браги. Реал хочет как можно скорее решить вопрос с выходом в плей-офф главного клубного турнира Европы. Стало быть, есть резон рационально распределить силы.

Предлагаем выбрать вариант со ставкой на тотал меньше 3,5 голов. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на такой исход событий с коэффициентом 1,61.

Также можно рассмотреть плюсовую фору на «Райо». «Сливочные» не побеждают «малую команду Мадрида» с разницей более, чем в один гол на протяжении семи матчей кряду. БК BetBoom дает на фору Райо Вальекано +2 коэффициент 1,58.