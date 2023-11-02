«Ростову» не дали пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Урала» Кики. Генич удивился: «Я, блин, вообще не понимаю. ВАР, ау!»

Теги Ростов судьи Урал Константин Генич Кики Иван Комаров Рафаэль Шафеев Футбол

«Урал» избежал назначения пенальти в его ворота после попадания мяча в руку Кики.

На 36-й минуте игры Фонбет Кубка России полузащитник «Ростова» Иван Комаров, получив пас в штрафной площади гостей, нанес удар в сторону ворот и попал португальскому защитнику в отведенную за спину руку.

Главный судья Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушения правил со стороны игрока «Урала». Константин Генич, комментирующий игру на «Матч Премьер», выразил недоумение по поводу этого.

«Как это не пенальти? Я, блин, вообще не понимаю🤦‍♂️. ВАР, ау!» – написал Генич.

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12 комментариев

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Вячеслав Максименко
Конечно, пеналь!
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Виталий Аксентьев
Позорная игра Урала. Ходили говно пинали да карточки получали. Толку сегодня ни от кого нет.
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Razrubsis
Рука в неестественном (по футбольным правилам) положении, конечно, это пенальти.
Видать арбитров несильно наказывают за ошибки, вот они их и делают. 😁
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f0mk4
Чистый пенальти
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FromRostov
Генич, прикинь! Раз в год и кочерга стреляет, а ВАР спит! Это Ростов, детка!😉
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Severfan
заметили, как у него пальцы на руке фишку крутанули после попадания мяча?)
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Spaten
Они же не могли не видеть это, интересно
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Igorrr
Пенальти не дали, а красную увидели )
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Виталий Аксентьев
Год случайный правда пальнули один. Чуть скрасили игру.
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Виталий Аксентьев
Гол*
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