«Ростову» не дали пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Урала» Кики. Генич удивился: «Я, блин, вообще не понимаю. ВАР, ау!»

«Урал» избежал назначения пенальти в его ворота после попадания мяча в руку Кики.

На 36-й минуте игры Фонбет Кубка России полузащитник «Ростова» Иван Комаров, получив пас в штрафной площади гостей, нанес удар в сторону ворот и попал португальскому защитнику в отведенную за спину руку.

Главный судья Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушения правил со стороны игрока «Урала». Константин Генич, комментирующий игру на «Матч Премьер», выразил недоумение по поводу этого.

«Как это не пенальти? Я, блин, вообще не понимаю🤦‍♂️. ВАР, ау!» – написал Генич.

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