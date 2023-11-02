Маунт – единственный игрок «МЮ», поблагодаривший фанатов после 0:3 от «Ньюкасла». Хавбек перешел из «Челси» этим летом
Лишь один игрок «МЮ» поблагодарил болельщиков после разгрома от «Ньюкасла».
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги.
Один из болельщиков опубликовал видео, где Мэйсон Маунт аплодирует зрителям после матча. Полузащитник стал единственным игроком «МЮ», поблагодарившим фанатов.
Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» этим летом за 55+5 млн евро. С начала сезона полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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