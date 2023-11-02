Маунт – единственный игрок «МЮ», поблагодаривший фанатов после 0:3 от «Ньюкасла». Хавбек перешел из «Челси» этим летом

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл премьер-лига Англия болельщики Кубок английской лиги соцсети Мэйсон Маунт Футбол

Лишь один игрок «МЮ» поблагодарил болельщиков после разгрома от «Ньюкасла».

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги.

Один из болельщиков опубликовал видео, где Мэйсон Маунт аплодирует зрителям после матча. Полузащитник стал единственным игроком «МЮ», поблагодарившим фанатов.

Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» этим летом за 55+5 млн евро. С начала сезона полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
enechipo
Самый честный с фанатами тот, кто только пришёл из Челси. Что блин не так с чертями? Всё осточертело?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vigo8
Ответ Акира_1
Просто Маунту не привыкать после поражений слышать свист и недовольство, поэтому он спокойно идёт к фанатам и не боится их гнева. Весь прошлый сезон тренировался с Поттером и Лэмпардом над этим.
а в Юнайтед наверное все привыкли к одним победам постоянным? ведь победа за победой до прихода Маунта была, ага)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ CyberUnited
Ничего не имею против Маунта, но его покупка - это худшее, что сделал Тен Хаг во главе МЮ. Нам позарез нужен был правый и центральный защитники, а мы потратили 65 милионов на игрока, которого ТХ даже не знает как использовать и практически не выпускает.
ЭТХ не знает, но при другом тренере уверен, что заиграет
При Тухеле был топом, при физруках, которые даже не знают, какую игру /систему ставят - плывёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergeipiter
Ответ CyberUnited
Ничего не имею против Маунта, но его покупка - это худшее, что сделал Тен Хаг во главе МЮ. Нам позарез нужен был правый и центральный защитники, а мы потратили 65 милионов на игрока, которого ТХ даже не знает как использовать и практически не выпускает.
Биссака играет справа в защите. а ему на подмену полено Далот. а вот в центр нужен защитник. но если клуб выкупит Рэтклиф, то безнадега будет продолжаться. только беситься с жиру будет теперь уже владелец. еще и себя тренером назначит😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий