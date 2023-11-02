Маунт – единственный игрок «МЮ», поблагодаривший фанатов после 0:3 от «Ньюкасла». Хавбек перешел из «Челси» этим летом

Лишь один игрок «МЮ» поблагодарил болельщиков после разгрома от «Ньюкасла».

« » на «Олд Траффорд» разгромно проиграл « » (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги.

Один из болельщиков опубликовал видео, где аплодирует зрителям после матча. Полузащитник стал единственным игроком «МЮ», поблагодарившим фанатов.

Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» этим летом за 55+5 млн евро. С начала сезона полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

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