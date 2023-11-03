Боруссия – Бавария прогноз на матч сегодня 4 ноября 2023, Бундеслига, ставки и коэффициенты, кто победит в матче Боруссия – Бавария

Мы уже стали свидетелями очередного противостояния в рамках Эль-Класико, увидели очередное Большое Манчестерское дерби. А теперь настало время увидеть главное дерби Бундеслиги и всей Германии: «Боруссия» против «Баварии»! Раньше кто-то мог пошутить в пабликах соцсетей, что гарантированно победит клуб на букву «Б», но сейчас давайте всерьёз проанализируем, какой из двух великих немецких клубов имеет шансы взять очередные три очка в рамках погони в Бундеслиге?

Команда Эдина Терзича после 9 туров чемпионата Германии занимает 4-е место с 21 очками, уступая по дополнительным показателям «Штутгарту», у которого столько же очков. От «Баварии», идущей 2-й, она отстаёт на два очка, поэтому победа позволит «шмелям» ворваться на 2-ю строчку и потеснить мюнхенцев. В принципе, команде Терзича не на что жаловаться из посторонних факторов: с момента гостевого поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов команда не проиграла ни одной встречи, да ещё и победила ворвавшийся в гонку «Ньюкасл». В Бундеслиге у неё поражений вообще нет.

Правда, дважды она свела с тех пор матчи вничью, и обе эти встречи состоялись в октябре. Сначала была безголевая ничья с «Миланом», которому они не уступали по показателям. А в конце месяца случилась крайне результативная ничья с «Айнтрахтом» 3:3, которая уж точно не порадовала поклонников BVB: они уступали по ходу встречи 0:2 и 2:3, прежде чем ушли от поражения. И это при итоговом превосходстве «Боруссии» по владению мячом (40 на 60) и минимальном преимуществе по ударам (11 против 12). В общем, если они и могут обвинять кого-то в таких неудачах, то только самих себя.

Последней проверкой для дортмундцев стал кубковый матч против «Хоффенхайма», занимающего 6-ю строчку в турнирной таблице. Лидерство команды Терзича было обозначено в течение всей игры, но взятие ворот было зафиксировано только на 43-й минуте благодаря Марко Ройсу. Мячей могло быть больше, если бы завершающие удары были более точными. Впрочем, «Хоффенхайм» не просто проиграл, но ещё и под конец остался вдесятером: вторую жёлтую получил Озан Кабак. Дортмундцы, победив в матче 2-го раунда Кубка Германии, продолжают путь дальше и готовятся к сложной схватке со своим приниципальным противником.

У «Баварии» поражений в Бундеслиге тоже нет, но два клуба – «Ред Булл Лейпциг» и «Байер» – отобрали у неё очки, и по этой причине баварцы не лидируют в турнирной таблице («Байер» как раз возглавляет таблицу). Очки баварцы потеряли в 4-м туре, пропустив на 4-й компенсированной минуте пенальти от «Байера», и в 6-м туре, хотя отыгрыш в матче с «Лейпцигом» со счёта 0:2 к 26-й минуте причислить к очковой потере трудно. Впрочем, последующие 5 матчей после встречи против «Лейпцига» (в том числе два еврокубковых) баварцы выиграли, потому и лидируют в своей группе Лиги чемпионов УЕФА.

Предыдущий матч мюнхенцев в Бундеслиге состоялся против «Дармштадта»: голов в первом тайме не было, но были три красные карточки. Сначала Йосуа Киммих на 4-й минуте за сорванный выход один-на-один (фол последней надежды) получил не только удаление до конца матча, но и ещё дисквалификацию на два матча. Этому предшествовал очень корявый дриблинг, за который Киммиха после игры разнёс Лотар Маттеус, заявивший, что Киммих допустил детскую ошибку. Впрочем, «Дармштадт» недолго радовался и остался вдевятером после двух таких же фолов последней надежды: сначала на 21-й минуте после видеоповтора был удалён Клаус Гьясула, а спустя 20 минут удаление схлопотал и Матей Маглица. Во втором тайме разозлившиеся мюнхенцы забили 8 безответных мячей. Чего только стоит гол с центра поля в исполнении Харри Кейна, который в том матче ещё и хет-трик оформил! Теперь у Кейна 12 мячей против 8 у Лероя Сане, хотя Серу Гирасси из «Штутгарта» всё ещё возглавляет гонку с 14 мячами.

Последней проверкой перед игрой против «Баварии» стал опять кубковый матч, в котором баварцы играли против «Саарбрюккена» из 3-й по статусу лиги Германии. И вот тут прогремел гром среди ясного неба: доминирование по владению мячом, ударам по воротам и в створ ворот… в итоге закончилось поражением 1:2. На гол Мюллера на 16-й минуте саарцы ответили двумя точными ударами в компенсированное время каждого из таймов. Томас Тухель на пресс-конференции не смог найти объяснения тому, что случилось с его командой. «Саарбрюккен» продолжает путь в Кубке, и пусть горячие головы вопят, что команду можно за один этот матч и в Бундеслигу пригласить… Сейчас важно определить, не аукнется ли Тухелю этот «сюрприз».

Прогноз

Итоги подготовки команд мы увидим 4 ноября, а само зрелище начнется в 20:30 на «Сигналь Идуна Парк». Google пишет о следующем распределении вероятностей исходов этого матча. Шансы на победу команды Томаса Тухеля составляют 55%, ничья оценивается цифрой в 22%, а победа Эдина Терзича и дортмундцев – 23%. Вопрос: не переоцениваются ли шансы баварцев? Может ли поражение от «Саарбрюккена» сбить все игровые настройки? Давайте попробуем изучить цифры от букмекеров





И снова, как водится, мы обращаемся к BetBoom за разъяснениями. И начнём, как полагается, с исходов. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.95, на ничью можно поставить за 4.34, а на победу «Баварии» даётся всего 1.78. Скромные цифры кэфа у баварцев лишь показывают, что номинально на бумаге команда Томаса Тухеля имеет серьёзное преимущество. Сможет ли «Боруссия» его нивелировать – это другой вопрос, потому что для этого нужно как минимум чётко сыграть в обороне. Как максимум – нужно, чтоб ещё повезло точно так же, как «Саарбрюккену» (в лайве на его победу давался кэф 51, но клуб играл до конца и своего триумфа добился). Ставки типа «двойной шанс» тоже не сулят дортмундцам какого-либо преимущества: 2.07 на то, что «Боруссия» не проиграет (победа или ничья), 1.23 на победу любой из команд и 1.26 на то, что «Бавария» не проиграет.

От обсуждения исходов переходим к определению тоталов на матч и вероятного количества забитых мячей. Здесь предлагаются кэфы 1.92 на два равновероятных исхода: тотал больше 3.5 и меньше 3.5. Крупный тотал в Бундеслиге – это не фантастика, а вполне реальная возможность, и прошлый тур подтвердил этот тезис. Но давайте лучше вспомним, у кого какие результаты в пяти предыдущих встречах. И начнём с хозяев в лице «Боруссии».

7 октября. Бундеслига. Боруссия 4:2 Унион.

20 октября. Бундеслига. Боруссия 1:0 Вердер.

25 октября. Лига чемпионов. Ньюкасл 0:1 Боруссия.

29 октября. Бундеслига. Айнтрахт 3:3 Боруссия.

1 ноября. Кубок Германии. Боруссия 1:0 Хоффенхайм.

Три раза фиксировался минимальный перевес (тотал меньше 1.5), два раза был пробит крупный тотал больше 5.5. Здесь у дортмундцев в целом скромные результаты. А вот что же можно сказать по поводу тоталов и фор (забегаем чуть вперёд) «Баварии»?

8 октября. Бундеслига. Бавария 3:0 Фрайбург.

21 октября. Бундеслига. Майнц 1:3 Бавария.

24 октября. Лига чемпионов. Галатасарай 1:3 Бавария.

28 октября. Бундеслига. Бавария 8:0 Дармштадт.

1 ноября. Кубок Германии. Саарбрюккен 2:1 Бавария.

Формально четыре раза подряд пробивался тотал больше 2.5 в матчах команды Томаса Тухеля. Нельзя сходу сказать, какой был кэф на тотал больше 5.5, какой там был вообще предельный кэф на игровой тотал и какой персональный тотал был предельным у «Баварии» перед игрой с «Дармштадтом» (тем более в лайве). Но уж ясно одно: кто поставил даже на 5.5, тот неслабо обогатился. А вот последний матч мог в глазах многих перечеркнуть успехи баварцев, поскольку проиграть команде из 3-й лиги в Кубке кажется перебором (хотя, с другой стороны, это много говорит об уровне региональных команд). Так или иначе, но зарядить на крупный тотал будет неплохим вариантом. Если кто-то хочет рискнуть, то выбирайте тотал больше 4.5 за 3.05 (или меньше 4.5 за 1.4, если вы не любите крупный «хоккейный» или «теннисный» счёт). Предельной будет ставка на тотал больше 5.5 за 5.14 (ну или 1.8 за число голов ниже этой отметки). Любителям осторожных ставок рекомендуем тотал больше 3 за 1.53 или меньше 3 за 2.57.

Поговорим об индивидуальных тоталах и снова начнём с «Боруссии». С учётом минимального тотала в трёх матчах можно предложить коэффициент 1.65 на тотал меньше 1.5: «Хоффенхайму» команда забила всего один, хотя могла и сама пропустить, и ещё сетку накидать. Но опять же сбоил тогда у многих прицел (благо, у Марко Ройса он всё ещё работает). Можно выбрать вариант больше 1.55 за 2.26, но всё-таки не забывайте, что у «Баварии» топовая защита и что опять пропустить два гола она вряд ли себе позволит. Сама мюнхенская команда рассчитывает пробить тотал больше 1.5 за 1.45, а вот забить побольше будет уже не так-то просто: предлагаются варианты больше 1.75 за 1.6, больше 2 за 1.78, больше 2.25 за 2.13, больше 2.5 за 2.44 и больше 2.75 за 3.01. Заметьте, что только в последнем предложении цифра кэфа превысила-таки цифру индивидуального тотала, который надо пробить «Баварии». Но, может быть, команда Тухеля сумеет настроиться на то, чтобы как раз забить трижды?

От тоталов перейдём к форам. Поскольку здесь всё-таки команды одной весовой категории, крупных фор никто не ждёт: на баварцев предлагается фора (-0.5) за 1.79, а на дортмундцев фора с той же цифрой и со знаком плюс (+0.5) предлагается за 2.05. То есть «Боруссии» даже вничью сыграть будет тяжеловато. Минусовая фора (-0.5), с которой они побеждали трижды, предлагается на команду Эдина Терзича с кэфом 4, нулевая идёт с кэфом 3.1 (на баварцев нулевая фора оценивается в виде коэффициента 1.39). Возможно, что после «сюрприза» в Кубке Германии команда Тухеля может и разницей в один мяч ограничиться. Минусовую (-1.5) баварцы могут в теории взять, но кэф на неё составляет 2.9.

Вообще ждать голов от обеих команд надо в таком матче, потому что это всё-таки дерби, в котором выкладывают свои козыри оба участника. Кэф 1.35 на то, что забьют обе команды, и кэф 3.21 на то, что голов от обеих команд сразу мы точно не увидим. А вот кто из игроков обладает теми самыми шансами показать зрителям в этой встрече свою атакующую мощь и голевое чутьё? Точно может блеснуть в составе «Баварии» Харри Кейн с кэфом 1.833 на свой гол, но кэфы у него ещё 4.75 на дубль и 15 на хет-трик (если только «Боруссия» не начнёт дружно танцевать на граблях, как «Дармштадт», то очередной феерии от Харри мы не дождёмся). На гол Лероя Сане можно поставить с кэфом 2.625, на Томаса Мюллера кэф будет уже 3.25 (столько же на Джамала Мусиалу). У «Боруссии» кэф на гол Марко Ройса составляет тоже неслабую цифру 4.333, но чуть более приближенным к реальности является кэф на Никласа Фюллькруга с отметкой 2.875. А вот на Забитцера вряд ли сыграет ставка при кэфе 7 на хотя бы один его гол.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 (за 1.92).

В принципе, Эдину Терзичу и компании будет очень сложно избежать поражения в этом матче, хотя всякое бывает. Мы предпочтём выбрать тотал ещё и потому, что вряд ли команды будут настроены на хоккейный счёт после двух матчей меньше чем за 5 дней. Тотал меньше 3.5 у баварцев, не считая того самого кубкового матча, был только в игре против «Фрайбурга», а у «Боруссии» он вообще съёжился до меньше 1.5 и был зафиксирован трижды. Но будем надеяться, что команды покажут созидательную игру.