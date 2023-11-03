Бока Хуниорс — Флуминенсе: прогноз на матч 04.11.2023, Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес одно из самых престижных клубных футбольных соревнований в мире. Однако в Европе внимания ему оказывают незаслуженно мало. С одной стороны, играет роль разница во времени, не каждый согласится вставать посреди ночи, чтобы посмотреть матч футбольных команд Южной Америки. С другой, мало звездных имен, которые будоражат сознание футбольного болельщика. Поэтому и интересуются исключительно решающими стадиями турнира, который на этот раз проводится в 63-й раз в своей истории. В финал вышли аргентинский «Бока Хуниорс» и бразильский «Флуминенсе». Начало матча специально сдвинули на дневное время, чтобы его смогли посмотреть большинство болельщиков по всему миру.

Если для «Боки» в ее истории финал Кубка Либертадорес дело вполне привычное. Только в нынешнем столетии они играли в нем шесть раз, то для «Флуминенсе» несмотря на всю богатую историю команды это всего лишь второй финал Кубка. При этом если обращать внимание только на результаты, то бразильская команда гораздо легче прошла стадию плей-офф. Во внутренних чемпионатах у обоих команд дела идут не лучшим образом. Однако любые предматчевые расклады останутся в прошлом, когда команды выйдут на поле. Матч состоится на знаменитом стадионе «Маракана», начало в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-0,5), ТМ 2

Один из старейших футбольных клубов Аргентины был образован в 1905 году итальянскими и греческими иммигрантами, отсюда одно из прозвищ «генуэзцы». У команды сразу появилось испанское название в пику другим клубам, которые тогда назывались исключительно по-английски. Все-так футбол в Аргентину завезли англичане. С учетом допрофессионального периода и после, начиная с 1930-х годов, «Бока Хуниорс» 35 раз становились чемпионами Аргентины. За команду нее выступали ведущие игроки аргентинской сборной, главный из которых Диего Марадона. Здесь он играл в сезоне 1981-1982 года, а затем заканчивал карьеру в 1990-е. Последний раз «Бока Хуниорс» стали чемпионом Аргентины в 2022 году.

В Кубке Либертадорес при жеребьевке команда попала в группу F, где потерпела одно поражение, но при этом уверенно заняла первое место, опередив ближайшего преследователя «Депортиво Перейра» из Колумбии на пять очков. Вот дальше в плей-офф начались приключения. Достаточно сказать, что на каждой его стадии аргентинцы побеждали исключительно в серии пенальти. Уже в 1/8 финала «Боке» в соперники достался чемпион Уругвая «Насьональ» и команды дважды сыграли вничью.

В четвертьфинале случились две нулевые ничьи с соотечественниками — «Расингом». Вновь в серии пенальти «Бока Хуниорс» оказались удачливее. Наконец, в полуфинале те же ничьи только с бразильским «Палмейрасом». Как тут не отметить игру бывшего вратаря аргентинской сборной Серхио Ромеро. Хуже обстоят дела у «генуэзцев» во внутреннем чемпионате, но об этом они подумают после 4 ноября. Перед вами результаты пяти последних матчей «Боки Хуниорс».

Примера. 29.10.2023, «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес» — 0 : 0

Примера. 25.10.2023, «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс» — 2 : 1

Примера. 21.10.2023, «Бока Хуниорс» — «Унион Санта-Фе» — 2 : 1

Кубок Аргентины. 16.10.2023, «Тальерес Кордова» — «Бока Хуниорс» — 1 : 1 (пен. 1 : 4 )

Примера. 11.10.2023, «Бельграно» — «Бока Хуниорс» — 4 : 3

Факты и цифры

«Бока Хуниорс» шесть раз становилась обладателем Кубка Либертадорес, последний успех датирован 2007 годом, в финал Кубка команда последний раз выходила в 2018 году

«Бока» в 2022 году стала чемпионом Аргентины, в новом сезоне команду возглавил Хорхе Альмирон, который в Испании тренировал «Эльче», вылетевший в Сегунду

Лучший бомбардир команды во всех турнирах сезона уругвайский нападающий Мигель Мерентьель, на его счету 13 забитых мячей

Он же наряду с парагвайцем Оскаром Ромеро лучшие ассистенты. На счету обоих по 5 результативных передач

Несмотря на куда меньшее число международных успехов, чем у аргентинской команды, «трехцветные» такой же известный клуб в мире, а уж в Южной Америке и подавно. «Флуминенсе» входит в четверку знаменитых команд штата Рио-де-Жанейро, чего стоит одно только дерби «Флу-Фла» против «Фламенго». Есть еще «Васко да Гама» и «Ботафого». «Флуминенсе» был создан англичанами в 1902 году, одним из первых клубов стал профессиональным, произошло это в 1930-е годы. Команда может похвастаться мировым рекордом, установленным в 1963 году на пару с заклятыми друзьями из «Фламенго». В том году на их матче присутствовало 194 603 зрителя.

Если «Бока» может похвастаться тем, что ее цвета защищал Марадона, то Пеле, как известно, не играл за «Флуминенсе». Зато здесь выступал Ривеллино, а из более-менее известных бразильцев в последнее время Фред. Но все это дела минувшие, а в прошлом сезоне команда заняла в чемпионате Бразилии третье место, что дало ей право принять участие в групповом этапе Кубка Либертадорес. «Трехцветные» играли в группе D, где помимо них был еще один фаворит — «Ривер Плейт». Команды набрали одинаковое количество очков, но «Флуминенсе» за счет дополнительных показателей занял первое место.

В 1/8 финала жребий свел бразильцев с «Архентинос Хуниорс», и за счет уверенной победы на своем поле удалось пройти дальше. В четвертьфинале не было никаких проблем в матчах с парагвайской «Олимпией» — две победы. Самые упорные поединки пришлись на полуфинал против соотечественников из «Интернасьонала». После ничьей на своем поле «Флуминенсе» к 80-й минуте ответного матча проигрывал со счетом 0 : 1, но смог забить два мяча и выйти в финал. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «трехцветных».

Серия А. 01.11.2023, «Байя» — «Флуминенсе» — 1 : 0

Серия А. 29.10.2023, «Атлетико Минейро» — «Флуминенсе» — 2 : 0

Серия А. 26.10.2023, «Флуминенсе» — «Гойяс» — 5 : 3

Серия А. 23.10.2023, «Брагантино» — «Флуминенсе» — 1 : 0

Серия А. 20.10.2023, «Флуминенсе» — «Коринтианс» — 3 : 3

Факты и цифры

«Флуминенсе» лишь однажды играл в финале Кубка Либертадорес в 2008 году и уступил там эквадорскому ЛДУ Кито

Команда четыре раза становилась чемпионом Бразилии, последний раз это случилось в 2008 году

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне аргентинский нападающий Херман Кано, на его счету 36 забитых мячей во всех турнирах, с 12 голами он с отрывом лидирует в нынешнем розыгрыше Кубка

Лучший ассистент бразилец Гансо, на его счету 10 результативных передач

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Бока Хуниорс и Флуминенсе

Команды встречались шесть раз за всю историю, все матчи проходили в рамках Кубка Либертадорес, и каждая такая встреча была запоминающейся. В 2008 году команды сыграли в полуфинале турнира. Матч в Буэнос-Айресе закончился вничью, а в Рио-де-Жанейро выиграли хозяева и вышли в финал. Чем все закончилось, вы уже знаете. В 2012 году соперники играли четырежды, сначала на групповой стадии, затем в четвертьфинале. В том году в финал Кубка вышли «Бока Хуниорс», где по сумме двух встреч уступили другой бразильской команде «Коринтиансу». Результаты всех матчей команд друг с другом перед вами.

23.05.2012, «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс» — 1 : 1

17.05.2012, «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе» — 1 : 0

12.04.2012, «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс» — 0 : 2

08.03.2012, «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе» — 1 : 2

05.06.2008, «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс» — 3 : 1

29.05.2008. «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе» — 2 : 2

Пока между соперниками абсолютный паритет, по две победы и две ничьи. В субботу кто-то выйдет вперед. «Флуминенсе» более голоден до побед на международной арене. Команда будет играть на своем поле при своих болельщиках. Но это накладывает огромную ответственность. «Бока Хуниорс», в свою очередь, в этом розыгрыше показали, что умеют ждать и терпеть. Стоит только довести дело до серии пенальти, и начнется их время. Финал практически всегда предполагает матч на три исхода. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Бока Хуниорс» — 3,74

Ничья — 3,09

Победа «Флуминенсе» — 2,15

Несмотря на неудачное выступление во внутреннем чемпионате аргентинцы неплохо смотрятся в Кубке, но такая же ситуация и у бразильской команды, при этом в Кубке они играют более уверенно. Но побеждать нужно в основное время. В противном случае «Бока Хуниорс» своего не упустят.