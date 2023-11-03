Где смотреть финал Кубка Либертадорес 2023 Бока Хуниорс — Флуминенсе 4 ноября: во сколько и где смотреть прямую трансляцию

Начиная с февраля 2023 года на футбольных полях Южной Америки проходит очередной 63-й по счету розыгрыш Кубка Либертадорес. В нем приняло участие 48 команд из десяти стран. Формула проведения во многом напоминает Лигу Чемпионов. Начинается турнир с предварительных этапов, затем группового и стадии плей-офф. В начале ноября Кубок Либертадорес подошел к своему завершению и определились участники финала. В субботу, 4 ноября, в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» встретятся аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильский «Флуминенсе». У нас турниру уделяют незаслуженно мало внимания, между тем поединки там не менее интересные, чем в Лиге Чемпионов.

Еще несколько лет назад правами на показ Кубка владел российский спортивный канал «Матч ТВ», но сейчас в программе передач вы матчей Кубка Либертадорес не найдете, при этом можно увидеть поединки чемпионата Бразилии. Вероятно, канал решил не приобретать права или просто не удалось договориться, поэтому болельщикам важно понимать, где смотреть финал Кубка Либертадорес 2023 года.

Как и где смотреть Бока Хуниорс — Флуминенсе