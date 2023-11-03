Где смотреть финал Кубка Либертадорес 2023 Бока Хуниорс — Флуминенсе 4 ноября: во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Начиная с февраля 2023 года на футбольных полях Южной Америки проходит очередной 63-й по счету розыгрыш Кубка Либертадорес. В нем приняло участие 48 команд из десяти стран. Формула проведения во многом напоминает Лигу Чемпионов. Начинается турнир с предварительных этапов, затем группового и стадии плей-офф. В начале ноября Кубок Либертадорес подошел к своему завершению и определились участники финала. В субботу, 4 ноября, в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» встретятся аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильский «Флуминенсе». У нас турниру уделяют незаслуженно мало внимания, между тем поединки там не менее интересные, чем в Лиге Чемпионов.
Еще несколько лет назад правами на показ Кубка владел российский спортивный канал «Матч ТВ», но сейчас в программе передач вы матчей Кубка Либертадорес не найдете, при этом можно увидеть поединки чемпионата Бразилии. Вероятно, канал решил не приобретать права или просто не удалось договориться, поэтому болельщикам важно понимать, где смотреть финал Кубка Либертадорес 2023 года.
Как и где смотреть Бока Хуниорс — Флуминенсе
- Самый простой и быстрый способ — официальные сайты букмекерских контор. Они транслируют не все спортивные события в мире, но мимо финала Кубка Либертадорес не пройдут точно. Для этого достаточно выбрать из нашего списка любого букмекера, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку, и вам будут доступны многие трансляции.
- Еще один довольно быстрый способ — социальные сети. Существуют различные группы ВКонтакте и телеграм-каналы, где ведутся трансляции ведущих спортивных каналов мира. По такому же принципу действуют некоторые пиратские сайты, коих много на просторах интернета. Достаточно подключить VPN и заняться поиском, вариантов появится много.
- Лучшим способом смотреть финал Кубка Либертадорес и другие спортивные события является установка IPTV. Ранее мы подробно рассказывали как это можно сделать. Достаточно иметь телевизор с функцией Smart TV или приобрести приставку и проконсультироваться в продавцами. Затем подключить услугу и наслаждаться просмотром соревнований.
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