Хау о 3:0 с «МЮ»: «Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет»

Эдди Хау подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Кубке английской лиги.

«Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет. У нас и так травмы, а тут в начале матча получили еще одну. Но мы здорово отреагировали».

О плане на игру

«Если бы игроки не выполняли то, что мы хотим, у нас не было бы шансов. Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить, но мы сделали это, несмотря ни на что», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!