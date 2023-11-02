Хау о 3:0 с «МЮ»: «Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет»
Эдди Хау подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Кубке английской лиги.
«Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет. У нас и так травмы, а тут в начале матча получили еще одну. Но мы здорово отреагировали».
О плане на игру
«Если бы игроки не выполняли то, что мы хотим, у нас не было бы шансов. Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить, но мы сделали это, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Они из 16 своих пропущенных голов (выдающаяся стата 11-16 по разнице голов в чемпионате) 11 голов пропустили в домашних играх
Ладно уж тебе, Хау, так издеваться))
Я хочу видеть МЮ сильным устрашающим коллективом.
Но, черт побери, я просто не могу не потешаться над этим клоунским обстоятельством дел, когда Тен Хаг на серьезных щщах рассуждает о философии, руководстве клубом, сам зачехляет игроков, сам настаивает на покупке каких-то недотеп (по футбольным меркам), сам их хреново развивает, сам получает охапки голов в свои ворота. И сам потом говорит, что “that’s fine, guys”. Fineвее просто придумать сложно!