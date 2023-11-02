Хау о 3:0 с «МЮ»: «Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги Эдди Хау Футбол

Эдди Хау подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Кубке английской лиги.

«Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет. У нас и так травмы, а тут в начале матча получили еще одну. Но мы здорово отреагировали».

О плане на игру

«Если бы игроки не выполняли то, что мы хотим, у нас не было бы шансов. Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить, но мы сделали это, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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10 комментариев

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Очки Дани Алвеса
😂😂😂😂Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить 😂😂😂😂😂
Они из 16 своих пропущенных голов (выдающаяся стата 11-16 по разнице голов в чемпионате) 11 голов пропустили в домашних играх
Ладно уж тебе, Хау, так издеваться))
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Antivse-2
все чморят МЮ, но почему то никто не отмечает потрясающую работу Хау! вторым составом вынести МЮ это дорогого стоит!
+7
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Очки Дани Алвеса
Ответ Очки Дани Алвеса
😂😂😂😂Здесь [на «Олд Траффорд»] крайне тяжело забить 😂😂😂😂😂 Они из 16 своих пропущенных голов (выдающаяся стата 11-16 по разнице голов в чемпионате) 11 голов пропустили в домашних играх Ладно уж тебе, Хау, так издеваться))
Мне крайне грустно, что такая великая команда моего детства и особенно юношества, как МЮ, сейчас пребывает в таком состоянии.
Я хочу видеть МЮ сильным устрашающим коллективом.
Но, черт побери, я просто не могу не потешаться над этим клоунским обстоятельством дел, когда Тен Хаг на серьезных щщах рассуждает о философии, руководстве клубом, сам зачехляет игроков, сам настаивает на покупке каких-то недотеп (по футбольным меркам), сам их хреново развивает, сам получает охапки голов в свои ворота. И сам потом говорит, что “that’s fine, guys”. Fineвее просто придумать сложно!
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Antivse-2
с Ноль Три Хагом было сразу все понятно, когда он не смог встроить в игру Роналду! да еще и сделал его козлом отпущения!
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Waititi
Ньюкасл радуется что раскатал середняк, так и Брайтон уже смог.
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AurelioDeLaurentis
Эдди Хау молодец, заслужил всяких похвал за свою работу 👏👏👏
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Алексей Ненахов
Ответ Очки Дани Алвеса
Мне крайне грустно, что такая великая команда моего детства и особенно юношества, как МЮ, сейчас пребывает в таком состоянии. Я хочу видеть МЮ сильным устрашающим коллективом. Но, черт побери, я просто не могу не потешаться над этим клоунским обстоятельством дел, когда Тен Хаг на серьезных щщах рассуждает о философии, руководстве клубом, сам зачехляет игроков, сам настаивает на покупке каких-то недотеп (по футбольным меркам), сам их хреново развивает, сам получает охапки голов в свои ворота. И сам потом говорит, что “that’s fine, guys”. Fineвее просто придумать сложно!
Согласен полностью, самому тяжело смотреть как такой великий клуб превратился считай средника АПЛ
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Waititi
Ответ Парень со двора Шмурнова
Помнится, как год назад всех собак спускали на Роналду - мол, отравляет атмосферу в коллективе, тянет команду ко дну и все в таком духе. Спустя время понятно, что Роналду, будучи небезразличным к текущим делам клуба человеком, не боялся говорить правду и вскрывать гнойники, которые Хаг всячески пытался скрыть и которые все равно повылезали наружу в новом сезоне уже даже без Криштиану. Поэтому, несмотря на симпатию к МЮ, мне ни капли не жалко их сейчас. Все абсолютно заслуженно и закономерно.
Если бы ты знал как меня эти же люди минусовали весь сезон и считали что фанат Рона, хотя указывал на все то что сейчас происходит. Рон, ДДХ и Хари который в сборной топ, в в МЮ считают что он дно. На деле как и говорил Тен Хаг дно. Даже сейчас есть люди которые хотят чтоб голландский фермер доработал , кричат дайте ему время, время для чего ?, утопить МЮ в Чемпионшип !!! Как фан Сити очень скучаю по мощнейшим дерби, хотя бы как при Сульшере и Моуре.
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