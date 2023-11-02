Рахимов о 0:3 от «Локо»: «Все решил первый тайм. Большое количество игроков получили возможность проявить себя»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:3) в Фонбет Кубке России.

– Как считаете, почему не удалось выйти из группы?

– Потому что не набрали достаточное количество очков, чтобы выйти.

– 3:0 по итогам первого тайма. С чем связано?

– Все решил первый тайм. Мы проиграли по трем компонентам. Это важные компоненты, которые делали команду сильнее в предыдущих матчах. Мы плохо держали борьбу, плохо реагировали на переходную фазу из атаки в оборону, мы допустили большое количество брака, простых потерь.

Когда это происходит, ты теряешь структуру игры. Ты подаешь угловой, у тебя есть возможность три-четыре раза вступить в борьбу, но ты этого не делаешь. Ты имитируешь борьбу, получаешь контратаку 80 метров. Мы на этом сделали акцент в перерыве, сделали изменения.

– Команда шикарно играет в обороне в РПЛ, а здесь уже три мяча в первом тайме. Это недонастрой?

– Мы сделали большие изменения сегодня, поэтому такие моменты происходят. Но это ни о чем не говорит. Я всем сказал, кто играл, что нужно делать выводы из того, что происходит. Вопрос в том, как ты проигрываешь. Сегодня мы не можем сказать, что наиграли на очки. Сегодня большое количество игроков получили возможность проявить себя.

– Матчи Кубка – это тренировки с повышенной ответственностью, чтобы лучше подготовиться к РПЛ?

– Конечно, мы расставляем приоритеты. Но мы старались показать свои лучшие качества. В Кубке вы видите много изменений, и шансы сыграть получают другие игроки.

Мы только вышли в Премьер-лигу, понимали, что будут происходить изменения. Времени в летний период мало, отсюда акцент нужно сделать на чемпионат, дальше постараться выжать максимум в Кубке, к сожалению, нам это не удалось. Но я бы не стал делить официальные игры на важные и неважные, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!