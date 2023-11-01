«Вест Хэм» ни разу не пробил в сторону ворот «Арсенала» за 1-й тайм. «Молотобойцы» ведут 1:0

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги Бен Уайт Футбол

После первого тайма матча Кубка английской лиги «молотобойцы» ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Бена Уайта.

Примечательно, что команда Дэвида Мойеса не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника. У «канониров» 8 ударов по итогам первого тайма, в створ – один.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария

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Чёрный тюльпан
Это уже классика от ВХЮ под руководством сэра Дэвида Мойеса!
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-1
+1
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Leonid Golubev
кароче это полетела Молотова в огород Арсенала)))
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Wekil Halylow
Уайт тренируется перед нюкаслам
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