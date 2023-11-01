«Вест Хэм» ни разу не пробил в сторону ворот «Арсенала» за 1-й тайм. «Молотобойцы» ведут 1:0
После первого тайма матча Кубка английской лиги «молотобойцы» ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Бена Уайта.
Примечательно, что команда Дэвида Мойеса не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника. У «канониров» 8 ударов по итогам первого тайма, в створ – один.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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