Фонбет Кубок России. 1/8 финала. «Форте» против СКА Хабаровск, «Химки» сыграют с «Динамо» Владивосток

«Форте» примет СКА Хабаровск в 1/8 финала Фонбет Кубка России.

Также в среду « » сыграет с «Черноморцем», « » – с « » Владивосток.

В четверг « » будет противостоять «Волгарю».

Путь регионов

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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