Фонбет Кубок России. 1/8 финала. «Форте» против СКА Хабаровск, «Химки» сыграют с «Динамо» Владивосток
«Форте» примет СКА Хабаровск в 1/8 финала Фонбет Кубка России.
Также в среду «Родина» сыграет с «Черноморцем», «Химки» – с «Динамо» Владивосток.
В четверг «Акрон» будет противостоять «Волгарю».
Путь регионов
1/8 финала
- Дата проведения
- 1 ноября, 14.00, «Stadion Torpedo, Taganrog»
- Дата проведения
- 1 ноября, 15.00, «Stadium Spartak»
- Дата проведения
- 1 ноября, 16.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 2 ноября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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