Фонбет Кубок России. 1/8 финала. «Форте» против СКА Хабаровск, «Химки» сыграют с «Динамо» Владивосток

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«Форте» примет СКА Хабаровск в 1/8 финала Фонбет Кубка России.

Также в среду «Родина» сыграет с «Черноморцем», «Химки» – с «Динамо» Владивосток.

В четверг «Акрон» будет противостоять «Волгарю». 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/8 финала

Форте – СКА Хабаровск
Дата проведения
1 ноября, 14.00, «Stadion Torpedo, Taganrog»
Онлайн матча

 

Родина – Черноморец
Дата проведения
1 ноября, 15.00, «Stadium Spartak»
Онлайн матча

 

Химки – Динамо Владивосток
Дата проведения
1 ноября, 16.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Акрон – Волгарь
Дата проведения
2 ноября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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