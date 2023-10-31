Роналду жестом призвал заменить судью, удалившего Талиску в матче «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Талиска Футбол

Криштиану Роналду хотел, чтобы судья игры «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» был заменен.

Главный арбитр Пьеро Маза Гомес в начале первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии показал 38-летнему форварду желтую карточку, а в добавленное время удалил его партнера Талиску.

После этого Роналду продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на рефери.

Изображение: кадр из трансляции SSC

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41 комментарий

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qiqe
представьте какой был бы скандал если бы это сделал белый натурал
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Ебздрогыч
Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан
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Oleg Olegov
Скоро будет просить заменить вратарей, отбивающих его удары.
+9
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Domian
Какой же он мерзопакостный.
Как игрок один из великих в кагорте вместе с Платини, Ван Бастеном, Бицаном, Ди Стефано но как человек завистливый и закомплексованный.
Может поэтому ему фортуна не дала вершины футбола ФИФА ЧМ.
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Bazilic
Вчера тяжелый день был, не отошел пока
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Domian
Ответ Red_Marlboro_
Этот футбольный мертвец хоть что-то кроме жестов умеет делать на футбольном поле ? 😃
Только в инстаграме, завидовать Лео, закупать ботов, что бы они спамили о липовом ЗМ, и лайкать комментарии таких как мадридист Ронсеро, которого даже свои не уважают.
+10
-7
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GuruFutbola
Доказательство карманной лиги кринжа, вся федерация работает на то, чтобы Месси не смог обогнать по голам, но только Месси все-равно сможет)
+15
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Tseren031293
Поплыл мальчик
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Игорь М.
Роналду жестом призвал переписать Золотой Мяч Месси на себя
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RUSLAN USMANKULYYEW
Видно же он не хочет там играть
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Барберис
Рон перешел на жесты.
То всех замолчать призывает, то судью требует заменить.....

))))))
Судья не БАССЕЙН!!!!!!
)))))
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Cearvm
Сегодня Роналду полностью перешел на жесты. Но вообще за такое должны были дать желтую.
+2
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Кокич
Скоро основательно обживётся в СА и будет призывать местного короля заменить.
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TiGra
Какой у него бардак в голове
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AF007
Сломать бы ему нос за всю мерзость и гниль серией хайкиков
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Барберис
Недалекое будущее.
Из интервью Моргану:
- Криштиану, какой вы находите Саудовскую Аравию.
- Очень теплой, большой, и белой.
-????
-На Мадейре и в Португалии большинство людей не ходят в белых балахонах.
-?????
-Балахоны это национальная одежда там.
-??????
-Король тоже ходит в балахоне.И болельщики.Я думаю это модно.
-А как народ?
-Народ нормальный, как в Марселе, говорят по марсельски.Когда мы отдыхали в Марселе, мы слышали там такую речь.
-??????
-На языке короля.
-Вы их понимаете?
-Нет.Но король понимает.
-Как вам футбол местный?
- Отлично.Во первых, полная демократия, все болельшики ходят в одной форме, в форме Реала, все в белом.
-Как вы относитесь к последним достижениям Месси?
-Если они последние, то положительно.
-А 8-й Золотой мяч? Заслужил ли Лео этот трофей?
-?????
-Месси взял 8-й Золотой мяч.Как вы считаете, это справедливо?
-??????
- Франс Футбол вручил Месси 8-й Золотой мяч.
-Боже!!!!
-Как вы отреагировали?
- Честно? Никак.
-Давайте сменим тему.
-Прошу вас.
-Какие планы?
-Неплохо было бы построить фабрику по выпуску балахонов, кажется в этом есть смысл.
-Я имел ввиду, спортивные цели.
-Конечно, максималистические.Выиграть Кубок чемпионов арабских стран.
-Вы часто швыряете капитанскую повязку.
-В этом ничего плохого не вижу.Я часто видел, футболисты после матча целые майки бросают, причем неуважительно, в сторону, подумайте, своих же болельщиков!!!!!
Я такого допустить не могу!
А повязка просто тампончик по сравнению с майкой, кусок тряпки.
У меня таких много, федерация дает.
-Кого вы считаете лучшим футболистом всех времен?
-Ну не знаю.Наверное надо у моих фанатов спросить, я все же обычный футболист, лучший нападаюший, лучший голеадор, наверное самый красивый....но для обьективности задайте этот вопрос моим преданным фанатам.
-Любите ли вы Манчестер Юнайтед, который дважды вам дал путевку?
- Путевек не помню, наверное где то в почте потерялись, все же Саудовская Аравия в основном пустыня, бури и так далее, наверное дойдут.Что касается любви, да, люблю.Вернее, любил.Потом они предали меня.
-Следите ли вы за событиями на Ближнем Востоке?
-Нет.Во первых, я не мусульманин, и не еврей, во-вторых, Ближний Восток далеко, это на другом конце света! Мы находимся в другой стране, не на Ближнем Востоке.Страна, где я нахожусь- Саудовская Аравия.Наверное, Пирс, для вас из Америки это выгдядит непонятно.
Но рядом с Саудовской Аравией Ближнего Востока нет, по карте смотрел.
Мы с женой искали, там такой страны нет.
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Кирилл.С-Пб
Берега попутал )
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-5
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Контрольный выстрел
Он на фрика тут похож))))
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Red_Marlboro_
Этот футбольный мертвец хоть что-то кроме жестов умеет делать на футбольном поле ? 😃
+11
-10
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Остап Бендер
Может, сразу чемпионат заменить? или планету?
+3
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мать Зетмира
Ответ Domian
Только в инстаграме, завидовать Лео, закупать ботов, что бы они спамили о липовом ЗМ, и лайкать комментарии таких как мадридист Ронсеро, которого даже свои не уважают.
Вы один из них?
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Сурен Мардиросян
Ответ Oleg Olegov
Скоро будет просить заменить вратарей, отбивающих его удары.
и мячи, которые летят мимо после его замыканий в пустые ворота😱
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Borillaz
Ответ Барберис
Недалекое будущее. Из интервью Моргану: - Криштиану, какой вы находите Саудовскую Аравию. - Очень теплой, большой, и белой. -???? -На Мадейре и в Португалии большинство людей не ходят в белых балахонах. -????? -Балахоны это национальная одежда там. -?????? -Король тоже ходит в балахоне.И болельщики.Я думаю это модно. -А как народ? -Народ нормальный, как в Марселе, говорят по марсельски.Когда мы отдыхали в Марселе, мы слышали там такую речь. -?????? -На языке короля. -Вы их понимаете? -Нет.Но король понимает. -Как вам футбол местный? - Отлично.Во первых, полная демократия, все болельшики ходят в одной форме, в форме Реала, все в белом. -Как вы относитесь к последним достижениям Месси? -Если они последние, то положительно. -А 8-й Золотой мяч? Заслужил ли Лео этот трофей? -????? -Месси взял 8-й Золотой мяч.Как вы считаете, это справедливо? -?????? - Франс Футбол вручил Месси 8-й Золотой мяч. -Боже!!!! -Как вы отреагировали? - Честно? Никак. -Давайте сменим тему. -Прошу вас. -Какие планы? -Неплохо было бы построить фабрику по выпуску балахонов, кажется в этом есть смысл. -Я имел ввиду, спортивные цели. -Конечно, максималистические.Выиграть Кубок чемпионов арабских стран. -Вы часто швыряете капитанскую повязку. -В этом ничего плохого не вижу.Я часто видел, футболисты после матча целые майки бросают, причем неуважительно, в сторону, подумайте, своих же болельщиков!!!!! Я такого допустить не могу! А повязка просто тампончик по сравнению с майкой, кусок тряпки. У меня таких много, федерация дает. -Кого вы считаете лучшим футболистом всех времен? -Ну не знаю.Наверное надо у моих фанатов спросить, я все же обычный футболист, лучший нападаюший, лучший голеадор, наверное самый красивый....но для обьективности задайте этот вопрос моим преданным фанатам. -Любите ли вы Манчестер Юнайтед, который дважды вам дал путевку? - Путевек не помню, наверное где то в почте потерялись, все же Саудовская Аравия в основном пустыня, бури и так далее, наверное дойдут.Что касается любви, да, люблю.Вернее, любил.Потом они предали меня. -Следите ли вы за событиями на Ближнем Востоке? -Нет.Во первых, я не мусульманин, и не еврей, во-вторых, Ближний Восток далеко, это на другом конце света! Мы находимся в другой стране, не на Ближнем Востоке.Страна, где я нахожусь- Саудовская Аравия.Наверное, Пирс, для вас из Америки это выгдядит непонятно. Но рядом с Саудовской Аравией Ближнего Востока нет, по карте смотрел. Мы с женой искали, там такой страны нет.
"😂😂😂😂😂" (с)
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VMX1389
Ответ GuruFutbola
Доказательство карманной лиги кринжа, вся федерация работает на то, чтобы Месси не смог обогнать по голам, но только Месси все-равно сможет)
Интересно в чем доказательство то? Намерение Роналду остаётся намерением, пока обратного не будет доказано, или судью заменили по просьбе Роналду
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Водяра
Совсем оборзел.
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