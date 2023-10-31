Роналду жестом призвал заменить судью, удалившего Талиску в матче «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

Криштиану Роналду хотел, чтобы судья игры «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» был заменен.

Главный арбитр Пьеро Маза Гомес в начале первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии показал 38-летнему форварду желтую карточку, а в добавленное время удалил его партнера Талиску.

После этого продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на рефери.

Изображение: кадр из трансляции SSC

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