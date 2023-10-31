Роналду жестом призвал заменить судью, удалившего Талиску в матче «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»
Криштиану Роналду хотел, чтобы судья игры «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» был заменен.
Главный арбитр Пьеро Маза Гомес в начале первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии показал 38-летнему форварду желтую карточку, а в добавленное время удалил его партнера Талиску.
После этого Роналду продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на рефери.
Изображение: кадр из трансляции SSC
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как игрок один из великих в кагорте вместе с Платини, Ван Бастеном, Бицаном, Ди Стефано но как человек завистливый и закомплексованный.
Может поэтому ему фортуна не дала вершины футбола ФИФА ЧМ.
То всех замолчать призывает, то судью требует заменить.....
))))))
Судья не БАССЕЙН!!!!!!
)))))
Из интервью Моргану:
- Криштиану, какой вы находите Саудовскую Аравию.
- Очень теплой, большой, и белой.
-????
-На Мадейре и в Португалии большинство людей не ходят в белых балахонах.
-?????
-Балахоны это национальная одежда там.
-??????
-Король тоже ходит в балахоне.И болельщики.Я думаю это модно.
-А как народ?
-Народ нормальный, как в Марселе, говорят по марсельски.Когда мы отдыхали в Марселе, мы слышали там такую речь.
-??????
-На языке короля.
-Вы их понимаете?
-Нет.Но король понимает.
-Как вам футбол местный?
- Отлично.Во первых, полная демократия, все болельшики ходят в одной форме, в форме Реала, все в белом.
-Как вы относитесь к последним достижениям Месси?
-Если они последние, то положительно.
-А 8-й Золотой мяч? Заслужил ли Лео этот трофей?
-?????
-Месси взял 8-й Золотой мяч.Как вы считаете, это справедливо?
-??????
- Франс Футбол вручил Месси 8-й Золотой мяч.
-Боже!!!!
-Как вы отреагировали?
- Честно? Никак.
-Давайте сменим тему.
-Прошу вас.
-Какие планы?
-Неплохо было бы построить фабрику по выпуску балахонов, кажется в этом есть смысл.
-Я имел ввиду, спортивные цели.
-Конечно, максималистические.Выиграть Кубок чемпионов арабских стран.
-Вы часто швыряете капитанскую повязку.
-В этом ничего плохого не вижу.Я часто видел, футболисты после матча целые майки бросают, причем неуважительно, в сторону, подумайте, своих же болельщиков!!!!!
Я такого допустить не могу!
А повязка просто тампончик по сравнению с майкой, кусок тряпки.
У меня таких много, федерация дает.
-Кого вы считаете лучшим футболистом всех времен?
-Ну не знаю.Наверное надо у моих фанатов спросить, я все же обычный футболист, лучший нападаюший, лучший голеадор, наверное самый красивый....но для обьективности задайте этот вопрос моим преданным фанатам.
-Любите ли вы Манчестер Юнайтед, который дважды вам дал путевку?
- Путевек не помню, наверное где то в почте потерялись, все же Саудовская Аравия в основном пустыня, бури и так далее, наверное дойдут.Что касается любви, да, люблю.Вернее, любил.Потом они предали меня.
-Следите ли вы за событиями на Ближнем Востоке?
-Нет.Во первых, я не мусульманин, и не еврей, во-вторых, Ближний Восток далеко, это на другом конце света! Мы находимся в другой стране, не на Ближнем Востоке.Страна, где я нахожусь- Саудовская Аравия.Наверное, Пирс, для вас из Америки это выгдядит непонятно.
Но рядом с Саудовской Аравией Ближнего Востока нет, по карте смотрел.
Мы с женой искали, там такой страны нет.