Еврейским фанатам «Челси» запретили использовать баннер со звездой Давида на «Стэмфорд Бридж»: «Это антисемитизм. АПЛ заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей»
Болельщикам «Челси» не разрешили вывесить баннер со звездой Давида.
«Клуб израильских болельщиков «Челси» был проинформирован клубом, что баннер, который они использовали на «Стэмфорд Бридж» на протяжении восьми лет, придется больше не использовать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The Telegraph.
Фан-группа, 4 члена которой погибли во время нападения ХАМАС, спросила у «Челси», можно ли вместо оригинального баннера (с сине-белыми полосами и двумя звездами Давида) заменить на баннер только со звездой.
«Челси» обратится с этим вопросом в АПЛ. После этого клуб заявил, что АПЛ сообщила: звезда Давида подпадает под действие правил, по которым на стадионах не допускается символика, имеющая отношение к конфликту.
Однако в АПЛ утверждают, что решение было оставлено на усмотрение «Челси», так как прямого запрета или разрешения не было.
Например, группа еврейских фанатов «Арсенала» недавно использовала баннер со звездой Давида, и это не вызвало вопросов ни у клуба, ни у лиги. В то же время схожие баннеры болельщиков «Челси» убрали во время игры с «Арсеналом» и не показали на матче с «Брентфордом».
Секретарь «Клуба израильских болельщиков «Челси» осудил решение лондонцев.
«Это антисемитизм. Премьер-лига заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей. Конечно, нужно либо запретить все религиозные символы на территории стадиона, либо все допустить.
Это оскорбительно. Звезда Давида является частью нашей идентичности. Трудно понять, кому верить – лиге или клубу», – заявил Ярин Леви.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Вас притесняют и гонят?
- Хуже! Всё гораздо хуже! На нас никто не обращает внимания!
а я почему то всегда думал что антисемитизм это когда звезду Давида носить заставляют...
Не лучше ль податься мне в антисемиты
На их стороне хоть и нету законов
Поддержка и энтузиазм миллионов "