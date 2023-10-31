Еврейским фанатам «Челси» запретили использовать баннер со звездой Давида на «Стэмфорд Бридж»: «Это антисемитизм. АПЛ заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей»

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики Политика Футбол

Болельщикам «Челси» не разрешили вывесить баннер со звездой Давида.

«Клуб израильских болельщиков «Челси» был проинформирован клубом, что баннер, который они использовали на «Стэмфорд Бридж» на протяжении восьми лет, придется больше не использовать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The Telegraph.

Фан-группа, 4 члена которой погибли во время нападения ХАМАС, спросила у «Челси», можно ли вместо оригинального баннера (с сине-белыми полосами и двумя звездами Давида) заменить на баннер только со звездой.

«Челси» обратится с этим вопросом в АПЛ. После этого клуб заявил, что АПЛ сообщила: звезда Давида подпадает под действие правил, по которым на стадионах не допускается символика, имеющая отношение к конфликту.

Однако в АПЛ утверждают, что решение было оставлено на усмотрение «Челси», так как прямого запрета или разрешения не было.

Например, группа еврейских фанатов «Арсенала» недавно использовала баннер со звездой Давида, и это не вызвало вопросов ни у клуба, ни у лиги. В то же время схожие баннеры болельщиков «Челси» убрали во время игры с «Арсеналом» и не показали на матче с «Брентфордом».

Секретарь «Клуба израильских болельщиков «Челси» осудил решение лондонцев.

«Это антисемитизм. Премьер-лига заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей. Конечно, нужно либо запретить все религиозные символы на территории стадиона, либо все допустить.

Это оскорбительно. Звезда Давида является частью нашей идентичности. Трудно понять, кому верить – лиге или клубу», – заявил Ярин Леви.

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31 комментарий

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Кокич
Антисемиты — это не те, кто не любит евреев, а те, кого не любят сами евреи.
+44
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тот самый Кадрус
"нужно либо запретить все религиозные символы на территории стадиона, либо все допустить." А что, на матчах Челси на стадионе демонстрируют полумесяц, приносят статую Будды и распятие? Просто я не в курсе. поясните кто в теме.
+23
-2
+21
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Глыба
- Тут такой ужасный антисемитизм!
- Вас притесняют и гонят?
- Хуже! Всё гораздо хуже! На нас никто не обращает внимания!
+21
-2
+19
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АРХАТ
Леви: "Болельщикам Тота желательно использовать звезду Давида на баннерах"
+3
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.ru
запретили...
а я почему то всегда думал что антисемитизм это когда звезду Давида носить заставляют...
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Илья Каптюг
Ответ тот самый Кадрус
"нужно либо запретить все религиозные символы на территории стадиона, либо все допустить." А что, на матчах Челси на стадионе демонстрируют полумесяц, приносят статую Будды и распятие? Просто я не в курсе. поясните кто в теме.
спортс как обычно вкинул то, что нужно. в оригинале статьи есть упоминание о том, что рядом висит баннер палестинцев с их символом. и их снять ничего не просили
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АРХАТ
Ответ Камбоджа Иванов
Первые нотки антисемитизма в отношении Челси начались, когда от Абрамовича начали требовать продать клуб, но это другое.
Не путайте Антисеммитизм и Антипутиннизмом)
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.ru
Ответ Дональд Сабвейский
Моисей в своё время 40 лет водил евреев по пустыне, а теперь они 40 лет собрались спорить, можно ли вывешивать звезду Давида или нет?
можно вывести племя из пустыни... но пустыню из племени никогда
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Верховный Лорд
Ответ Андрей Федоров
когда РФ флаги запрещают - все молчат 🤷‍♂️
Евреи чемпионы мира по нытью, россиянам до них как до луны пешком)
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Назар Игорь
" Зачем мне считаться шпаной и бандитом
Не лучше ль податься мне в антисемиты
На их стороне хоть и нету законов
Поддержка и энтузиазм миллионов "
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Дональд Сабвейский
Моисей в своё время 40 лет водил евреев по пустыне, а теперь они 40 лет собрались спорить, можно ли вывешивать звезду Давида или нет?
+1
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тот самый Кадрус
Ответ Кокич
Антисемиты — это не те, кто не любит евреев, а те, кого не любят сами евреи.
Да, кстати, арабы тоже семиты но евреи почему то присвоили это себе.
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Камбоджа Иванов
Ответ Владддд
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Единственное, что тут имеет дыры, так это твое понимание иронии.
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Илья Каптюг
Ответ тот самый Кадрус
Понял. Спасибо. Но флаг Палестины это не религиозный символ, а символ автономной республики. Я конечно понимаю, что Вы имеете ввиду но почему еврейские фанаты Челси делают акцент на религии - не понятно.
баннер палестинцев - это не флаг, а баннер в цветах флага и полумесяцем
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Семён Жуйло
Правильное решение. Это не антисимитизм. Это попытка не допустить провокации. Вполне естественно одновременно не разрешать и палестинскую символику.
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тот самый Кадрус
Ответ Илья Каптюг
баннер палестинцев - это не флаг, а баннер в цветах флага и полумесяцем
Ясно. Спасибо.
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тот самый Кадрус
Ответ OldRedWhite
Поясняю ! Именно англичане перед Второй мировой пытались всячески задобрить и умиротворить нацистскую Германию ! Если не помните что из этого вышло в конечном итоге , могу прояснить дополнительно . Обращайтесь !
Это я знаю, историей интересуюсь но я другое имел ввиду.
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тот самый Кадрус
Ответ Илья Каптюг
спортс как обычно вкинул то, что нужно. в оригинале статьи есть упоминание о том, что рядом висит баннер палестинцев с их символом. и их снять ничего не просили
Понял. Спасибо. Но флаг Палестины это не религиозный символ, а символ автономной республики. Я конечно понимаю, что Вы имеете ввиду но почему еврейские фанаты Челси делают акцент на религии - не понятно.
0
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Yri Yrov
от красивый поступок
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Mihel
В АПЛ немало арабских денег - понятно кто музыку заказывает
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Камбоджа Иванов
Первые нотки антисемитизма в отношении Челси начались, когда от Абрамовича начали требовать продать клуб, но это другое.
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