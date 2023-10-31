Еврейским фанатам «Челси» запретили использовать баннер со звездой Давида на «Стэмфорд Бридж»: «Это антисемитизм. АПЛ заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей»

Болельщикам «Челси» не разрешили вывесить баннер со звездой Давида.

«Клуб израильских болельщиков «Челси» был проинформирован клубом, что баннер, который они использовали на « » на протяжении восьми лет, придется больше не использовать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The Telegraph.

Фан-группа, 4 члена которой погибли во время нападения ХАМАС, спросила у «Челси», можно ли вместо оригинального баннера (с сине-белыми полосами и двумя звездами Давида) заменить на баннер только со звездой.

«Челси» обратится с этим вопросом в . После этого клуб заявил, что АПЛ сообщила: звезда Давида подпадает под действие правил, по которым на стадионах не допускается символика, имеющая отношение к конфликту.

Однако в АПЛ утверждают, что решение было оставлено на усмотрение « », так как прямого запрета или разрешения не было.

Например, группа еврейских фанатов «Арсенала» недавно использовала баннер со звездой Давида, и это не вызвало вопросов ни у клуба, ни у лиги. В то же время схожие баннеры болельщиков «Челси» убрали во время игры с «Арсеналом» и не показали на матче с «Брентфордом».

Секретарь «Клуба израильских болельщиков «Челси» осудил решение лондонцев.

«Это антисемитизм. Премьер-лига заявляет, что расизму нет места – только если вы не еврей. Конечно, нужно либо запретить все религиозные символы на территории стадиона, либо все допустить.

Это оскорбительно. Звезда Давида является частью нашей идентичности. Трудно понять, кому верить – лиге или клубу», – заявил Ярин Леви.

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