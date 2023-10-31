Венгер о дерби «МЮ» и «Сити»: «Разрыв увеличивался по ходу игры, в конце «Юнайтед» стало жаль. Команда утратила уровень, уверенность и моральный дух, нет никакой надежды»
Арсен Венгер высказался о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на 11 очков. В 10-м туре команда уступила «Манчестер Сити» в дерби со счетом 0:3.
«Я бы сказал, что по ходу матча пропасть между командами становилась все больше и больше. В конце концов «Манчестер Юнайтед» стало просто жаль, потому что у команды нет никакой надежды. Я не знаю, как они смогут стать лучше. Команда потеряла уверенность, качество и даже моральный дух. Я бы начал [с возвращений мяча обратно вратарю]. Это заставляет всю команду чувствовать неуверенность, и когда кажется, что страхи позади, они не хотят владеть мячом.
Сколько игроков попали бы в основной состав «Ман Сити»? По-моему, это все объясняет. Обычно в большой игре или крупном дерби можно взять по 3-4 игрока из каждой команды. Это суммирует проблемы «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший тренер «Арсенала» в интервью beIN Sports.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
На всех позициях Сити превосходит чертов)
один Казимиру не может быть в опорке.
про Антони, Марсиальа и Санчо нечего сказать
а защита просто ужас..
А проблемы все такие же