Венгер о дерби «МЮ» и «Сити»: «Разрыв увеличивался по ходу игры, в конце «Юнайтед» стало жаль. Команда утратила уровень, уверенность и моральный дух, нет никакой надежды»

Арсен Венгер высказался о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице , отставая от лидера на 11 очков. В 10-м туре команда уступила «Манчестер Сити» в дерби со счетом 0:3.

«Я бы сказал, что по ходу матча пропасть между командами становилась все больше и больше. В конце концов «Манчестер Юнайтед» стало просто жаль, потому что у команды нет никакой надежды. Я не знаю, как они смогут стать лучше. Команда потеряла уверенность, качество и даже моральный дух. Я бы начал [с возвращений мяча обратно вратарю]. Это заставляет всю команду чувствовать неуверенность, и когда кажется, что страхи позади, они не хотят владеть мячом.

Сколько игроков попали бы в основной состав « »? По-моему, это все объясняет. Обычно в большой игре или крупном дерби можно взять по 3-4 игрока из каждой команды. Это суммирует проблемы « », – сказал бывший тренер «Арсенала» в интервью beIN Sports.

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