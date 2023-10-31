Венгер о дерби «МЮ» и «Сити»: «Разрыв увеличивался по ходу игры, в конце «Юнайтед» стало жаль. Команда утратила уровень, уверенность и моральный дух, нет никакой надежды»

Теги Манчестер Юнайтед Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Арсен Венгер высказался о причинах кризиса «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на 11 очков. В 10-м туре команда уступила «Манчестер Сити» в дерби со счетом 0:3.

«Я бы сказал, что по ходу матча пропасть между командами становилась все больше и больше. В конце концов «Манчестер Юнайтед» стало просто жаль, потому что у команды нет никакой надежды. Я не знаю, как они смогут стать лучше. Команда потеряла уверенность, качество и даже моральный дух. Я бы начал [с возвращений мяча обратно вратарю]. Это заставляет всю команду чувствовать неуверенность, и когда кажется, что страхи позади, они не хотят владеть мячом.

Сколько игроков попали бы в основной состав «Ман Сити»? По-моему, это все объясняет. Обычно в большой игре или крупном дерби можно взять по 3-4 игрока из каждой команды. Это суммирует проблемы «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший тренер «Арсенала» в интервью beIN Sports.

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12 комментариев

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Ложный Латераль
"нет никакой надежды")) Даже в самых дипломатично подобранных речах уже эксперты не скрывают, что даже надежды нет. Нужна очистка всего того хлама из эредевизе, потом скаутской системы, спортивного директора и конечно же нужно найти тренера, позиция которого открыта уже полтора года, пока там и.о.ничает дисциплинарный комитет
+4
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Борис Энгельгардт
база
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QWertY
Выдал базу месье. Венгер как никто другой в этом шарит
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Sergey Kuznetsov
Золотые слова, которыми можно описать последние 10 лет красных чертов)
На всех позициях Сити превосходит чертов)
+1
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Егор Ковалёв
Вот вся суть этого горе дерби. Разрыв все увеличивается и будет что-то типа дерби аля Эвертон Ливерпуль, с одним вечным фаворитом.
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skxgpkt7xn
Маунт, Бруну и Эриксен игроки одного профиля, нельзя их вместе выпускать.
один Казимиру не может быть в опорке.
про Антони, Марсиальа и Санчо нечего сказать
а защита просто ужас..
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jam.football
никто из игроков МЮ не попал бы даже в основной состав МС
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Иванов Сергей
Сити в очередной раз унизил МЮ
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Morning Again
Все по фактам. Лучше эту ситуацию и не опишешь.
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QWertY
Ответ Егор Ковалёв
Вот вся суть этого горе дерби. Разрыв все увеличивается и будет что-то типа дерби аля Эвертон Ливерпуль, с одним вечным фаворитом.
Больше похоже на эль класико 10х, когда Барса надругалась над Риалом 5-0 и 6-2
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SergioRamos92
Ответ Ложный Латераль
"нет никакой надежды")) Даже в самых дипломатично подобранных речах уже эксперты не скрывают, что даже надежды нет. Нужна очистка всего того хлама из эредевизе, потом скаутской системы, спортивного директора и конечно же нужно найти тренера, позиция которого открыта уже полтора года, пока там и.о.ничает дисциплинарный комитет
Сколько уже этих чисток с момента ухода САФ в составе в мю было,сколько денег вбухали
А проблемы все такие же
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zzzeeerrrooo
Ответ skxgpkt7xn
Маунт, Бруну и Эриксен игроки одного профиля, нельзя их вместе выпускать. один Казимиру не может быть в опорке. про Антони, Марсиальа и Санчо нечего сказать а защита просто ужас..
Альварес Бернарду Фоден тоже одного профиля , но это им не мешает
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