Бальбуэна о Шунине: «Антон такая же легенда, как и Яшин. Он сыграл много матчей за «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Антон Шунин Фабиан Бальбуэна Футбол

Фабиан Бальбуэна сравнил Антона Шунина со Львом Яшиным.

— Недавно был день рождения у легендарного Льва Яшина. Что ты знаешь о нем?

— Это самый важный игрок для нас, легенда «Динамо». Мы рады отдать Яшину эту победу над «Уралом», все ради него.

— А кого ты назовешь легендой нынешнего «Динамо»?

— Шунин — он сыграл множество матчей за «Динамо». Антон такая же легенда, как и Яшин, — сказал защитник «Динамо».

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11 комментариев

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Сергей48
При всём уважении к Антону Шунину, ну просто кощунственно говорить, что он такая же легенда, как и Лев Яшин🤦‍♂️
+4
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Надоело париться в бане
Шунин разве что легенда петард. Абсолютно средний вратарь, который за пределами Динамо вряд ли в РПЛ бы задержался.
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+3
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Дааа, дырявая легенда 😂
+2
-1
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Очки Дани Алвеса
Более чудной чуши придумать сложно.
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Док163
По сути вроде и да, в чем-то, но по факту звучит почти как богохульство
+1
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Антон Фалафель
Это конечно какая-то кринжатина.
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pnapna3@gmail.com
Такая же легенда, как Смолов и Какорин. Яшин и Численко вот это легенды. Может он имел в виду, что Шунин ветеран Динамо
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Дмитрий Посадский
Что за бред ты несёшь?..
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