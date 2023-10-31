Бальбуэна о Шунине: «Антон такая же легенда, как и Яшин. Он сыграл много матчей за «Динамо»

Фабиан Бальбуэна сравнил Антона Шунина со Львом Яшиным.

— Недавно был день рождения у легендарного Льва Яшина. Что ты знаешь о нем?

— Это самый важный игрок для нас, легенда «Динамо». Мы рады отдать Яшину эту победу над «Уралом», все ради него.

— А кого ты назовешь легендой нынешнего «Динамо»?

— — он сыграл множество матчей за «Динамо». Антон такая же легенда, как и Яшин, — сказал защитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!