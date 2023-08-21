Шунин назвал сына в честь Яшина: «Лев Антонович звучит красиво, сильно»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин рассказал, что назвал сына в честь Льва Яшина.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось», – рассказал вратарь «Динамо».

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8 комментариев

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ДМ-1чемпион
Молодец. Здоровья малышу и его родителям. Мы ДИНАМО.
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Glukinho
Ответ Антон Фалафель
Ну хз, Лев это вообще еврейское имя, не стоит гоям давать такие имена..
таки шо ви говорите
+3
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crazy_elky
Лев Антонович Мессиев. Лучше б так )
+2
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+1
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damondiamond
много нежности ни к чему, потому что мальчик, поэтому будешь львом
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Recreated
В 60-х было модно имя Юра...
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Kapitan Klos
"Рамзан Ахматович Антонович" все-таки звучит чуть красивее и сильнее, чего уж там скрывать.
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