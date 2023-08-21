Шунин назвал сына в честь Яшина: «Лев Антонович звучит красиво, сильно»

Антон Шунин рассказал, что назвал сына в честь Льва Яшина.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось», – рассказал вратарь « ».

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