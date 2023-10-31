Хавбек «Краснодара» Ахметов о 0:1 от ЦСКА: «Тем интереснее для болельщиков. Все в наших руках»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов высказался после поражения «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

«Каждая команда теряет очки. Думаю, чемпионат будет интересным. Тем интереснее для болельщиков.

Чемпионство еще не упущено? Мы на первом месте. Поэтому мы мыслим позитивно и идем от игры к игре. Все в наших руках», — сказал полузащитник «Краснодара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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