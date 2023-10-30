Гендиректор «Сочи» о будущем Точилина: «Без комментариев»

Гендиректор «Сочи» оценил вероятность отставки Александра Точилина с поста тренера.

Вчера южане проиграли «Пари НН» (0:1) в Мир и после 13 туров замыкают таблицу с 9 очками.

— Могу назвать поражение очень обидным, потому что мы владели преимуществом весь матч, но де‑факто ноль очков.

Перед первым пенальти со стороны игроков «Пари НН» было неспортивное поведение, но это на их совести. Нам надо забивать пенальти.

— Будете ли делать выводы по главному тренеру?

— Без комментариев, — сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!