Гендиректор «Сочи» о будущем Точилина: «Без комментариев»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Гендиректор «Сочи» оценил вероятность отставки Александра Точилина с поста тренера.

Вчера южане проиграли «Пари НН» (0:1) в Мир РПЛ и после 13 туров замыкают таблицу с 9 очками.

— Могу назвать поражение очень обидным, потому что мы владели преимуществом весь матч, но де‑факто ноль очков.

Перед первым пенальти со стороны игроков «Пари НН» было неспортивное поведение, но это на их совести. Нам надо забивать пенальти.

— Будете ли делать выводы по главному тренеру?

— Без комментариев, — сказал Дмитрий Рубашко.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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9 комментариев

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Кто Угодно
И "де-факто" не к месту сказал. Это используется, если есть противопоставление с "де-юре". А что у них, по документам не ноль очков разве?
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Roman Araslanov
Рубашко ученик Пескова?
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Spaten
Все равно вернётся, даже если сейчас уберут. Тренер в Сочи - сезонная работа
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Demyan Grachev
своя рубашка ближе к телу
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Spaten
Ответ Кто Угодно
И "де-факто" не к месту сказал. Это используется, если есть противопоставление с "де-юре". А что у них, по документам не ноль очков разве?
Тут де юре и де факто совпали. Казус Рубашко))
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Макс
"Без комментариев"...Затвтра всё узнаете😁
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mars
эта ротеновская рубашка - с запасом самый эффективный менеджер
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remmor
Ответ Кто Угодно
И "де-факто" не к месту сказал. Это используется, если есть противопоставление с "де-юре". А что у них, по документам не ноль очков разве?
не только де-юре, но и с реальной игрой в данном случае. Все таки игра была равна, а два незабитых пенальти это катастрофа.
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