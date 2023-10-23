Точилин о 4:1 с «Уралом»: «Надеюсь, что это только отправная точка и все основные победы будут у нас впереди»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Урал Сочи Футбол

Александр Точилин оценил победу над «Уралом» (4:1) в Мир РПЛ.

«Мы действительно заслужили эту победу, выстрадали. Надеюсь, что это только отправная точка и все основные победы будут у нас впереди.

Ребята сами заждались этих забитых мячей, потому что в каждой игре мы создаем моменты, но не могли забить. Можно сказать, что выстрадали. Для нас главным было забить первый мяч, а то, что дальше прорвет, так и должно было случиться», – сказал главный тренер «Сочи».

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1 комментарий

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Pasta
Урал решил помочь нуждающимся? Есстественно за некие преференции в будущем или некие может быть материальные подарки?
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